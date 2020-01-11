Франция: Лига 1 2019-2020

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Ним
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Реймс
0'
1:0
16' Гол
Рипар Рено
36' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
44'
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
18
Валь
Тео
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
20
Рипар
Рено
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
25
Думбия
Мусса
10
Сук
Юн-Чжун
13
Камара
Ассан
11
Диа
Булайе
Ним
4-2-3-1
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

16'
Рипар Рено
(Pablo Martinez1)
1:0
36'
 
Ромао Алаиксис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант
Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье
Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси

Последние игры между собой

Ним: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс 0:0 Ним Лига 1 Реймс 0:3 Ним Лига 1 Ним 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Ним Лига 2
Ним 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2 Ним 3:0 Реймс Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2 Реймс 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 19 10 3 6 24 - 18 33
4. Лилль Заявка 19 9 4 6 24 - 21 31
5. Анже 1:0 Заявка 20 9 4 7 23 - 24 31
6. Нант Заявка 19 9 2 8 17 - 18 29
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
9. Реймс 0:1 Заявка 19 7 7 5 16 - 11 28
10. Страсбург 0:0 Заявка 20 8 4 8 23 - 24 28
11. Ницца 0:1 Заявка 20 8 3 9 28 - 28 27
12. Монпелье 0:1 Заявка 20 7 6 7 26 - 20 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 1:2 Заявка 20 5 7 8 22 - 26 22
16. Амьен 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 36 20
17. Дижон Заявка 19 4 6 9 14 - 22 18
18. Метц 0:0 Заявка 20 3 9 8 17 - 28 18
19. Ним 1:0 Заявка 19 3 6 10 14 - 32 15
20. Тулуза 2:1 Заявка 20 4 3 13 21 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 1:0 Реймс
Ним
15.1% (22)
Ничья
27.4% (40)
Реймс
57.5% (84)
0:1 Реймс
31.5% (46)
1:1 Ничья
19.9% (29)
1:2 Реймс
19.9% (29)
1:0 Ним
8.2% (12)
2:1 Ним
5.5% (8)
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