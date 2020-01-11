Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Дес Костьерес
Реймс
1:0
16' ГолРипар Рено
36' Желтая карточкаРомао Алаиксис
18
Валь
Тео
8
До
Лука
22
Бенрау
Яссин
20
Рипар
Рено
32
Фокет
Томас
25
Думбия
Мусса
10
Сук
Юн-Чжун
13
Камара
Ассан
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
33 Moise Sakava
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
1:0
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +4 =6 -10Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье
Последние игры между собой
Ним: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 18
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|5.
|Анже
|1:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 24
|31
|6.
|Нант
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|17 - 18
|29
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Реймс
|0:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|16 - 11
|28
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 24
|28
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 28
|27
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 20
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|1:2 Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 26
|22
|16.
|Амьен
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 36
|20
|17.
|Дижон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 22
|18
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 28
|18
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 32
|15
|20.
|Тулуза
|2:1 Заявка
|20
|4
|3
|13
|21 - 40
|15
Ним
15.1% (22)
Ничья
27.4% (40)
Реймс
57.5% (84)
0:1 Реймс
31.5% (46)
1:1 Ничья
19.9% (29)
1:2 Реймс
19.9% (29)
1:0 Ним
8.2% (12)
2:1 Ним
5.5% (8)
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