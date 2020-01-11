Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

43' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хорошая попытка от Сук Юн-Чжун , был неплохой удар, но вратарь спас

39' Удар от ворот произведет Реймс

38' Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' До Лука из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Ромао Алаиксис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Реймс имеет хороший шанс забить.

34' Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Реймс

30' Бриансон Антони из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Реймс имеет хороший шанс забить.

27' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

26' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Думбия Мусса из команды Реймс делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

21' Удар от ворот произведет Реймс

21' Пабло Мартинес не смог попасть в створ ударом издали

19' Матч возобновлен

17' Райкович Предраг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновлен

14' Думбия Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Плохо играет Аксель Дисаси - неудачный вынос, и мяч у соперниц

13' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Камара Ассан из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Реймс

11' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Ним

10' Диа Булайе из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Матч возобновлен

7' Матч приостановлен из-за петард на поле

7' Сук Юн-Чжун нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

7' Реймс имеет хороший шанс забить.

6' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бенрау Яссин пробил со штрафного прямо в стенку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля