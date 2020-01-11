Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Де ла Ликорн
Монпелье
1:0
14' ГолДибасси Бакай
25
Лефор
Жордан
17
Блен
Алексис
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =5 -6Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье
Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион
Последние игры между собой
Амьен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 18
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|5.
|Анже
|1:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 24
|31
|6.
|Нант
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|17 - 18
|29
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Реймс
|0:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|16 - 11
|28
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 24
|28
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 28
|27
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 20
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|1:2 Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 26
|22
|16.
|Амьен
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 36
|20
|17.
|Дижон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 22
|18
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 28
|18
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 32
|15
|20.
|Тулуза
|2:1 Заявка
|20
|4
|3
|13
|21 - 40
|15
Амьен
11.6% (17)
Ничья
37% (54)
Монпелье
51.4% (75)
1:1 Ничья
30.8% (45)
1:2 Монпелье
27.4% (40)
0:1 Монпелье
17.8% (26)
1:0 Амьен
4.8% (7)
0:2 Монпелье
4.1% (6)
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