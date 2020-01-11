Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
14' Гол
Дибасси Бакай
44'
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
25
Лефор
Жордан
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
13
Жалле
Кристоф
17
Блен
Алексис
6
Монкондю
Томас
7
Годдос
Саман
9
Гирасси
Серу
20
Stiven
Mendoza1
1
Рульи
Херонимо
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
6
Самбья
Саломон
14
Ле
Таллек
Дамьен
13
Шотар
Жорис
8
Ойонго
Амбруаз
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Амьен
5-3-2
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

14'
Дибасси Бакай
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн
Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье
Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион

Последние игры между собой

Амьен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Монпелье 4:2 Амьен Лига 1 Монпелье 1:1 Амьен Лига 1 Амьен 1:2 Монпелье Лига 1 Амьен 1:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:1 Амьен Лига 1 Монпелье 2:2 Амьен Кубок лиги Амьен 2:0 Монпелье Лига 2 Монпелье 2:1 Амьен Лига 2 Монпелье 2:0 Амьен Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 19 10 3 6 24 - 18 33
4. Лилль Заявка 19 9 4 6 24 - 21 31
5. Анже 1:0 Заявка 20 9 4 7 23 - 24 31
6. Нант Заявка 19 9 2 8 17 - 18 29
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
9. Реймс 0:1 Заявка 19 7 7 5 16 - 11 28
10. Страсбург 0:0 Заявка 20 8 4 8 23 - 24 28
11. Ницца 0:1 Заявка 20 8 3 9 28 - 28 27
12. Монпелье 0:1 Заявка 20 7 6 7 26 - 20 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 1:2 Заявка 20 5 7 8 22 - 26 22
16. Амьен 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 36 20
17. Дижон Заявка 19 4 6 9 14 - 22 18
18. Метц 0:0 Заявка 20 3 9 8 17 - 28 18
19. Ним 1:0 Заявка 19 3 6 10 14 - 32 15
20. Тулуза 2:1 Заявка 20 4 3 13 21 - 40 15
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Монпелье
Амьен
11.6% (17)
Ничья
37% (54)
Монпелье
51.4% (75)
1:1 Ничья
30.8% (45)
1:2 Монпелье
27.4% (40)
0:1 Монпелье
17.8% (26)
1:0 Амьен
4.8% (7)
0:2 Монпелье
4.1% (6)
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