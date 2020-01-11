Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

44' Калабрези Артуро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Калабрези Артуро из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Удар от ворот произведет Монпелье

40' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Плохо играет Суке Арно - неудачный вынос, и мяч у соперниц

39' Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Амьен имеет хороший шанс забить.

37' Стивен Мендоса из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

37' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Амьен имеет хороший шанс забить.

31' Удар от ворот произведет Амьен

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

30' Выглядело как неплохой момент. Стивен Мендоса из команды Амьен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

30' Амьен имеет хороший шанс забить.

29' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

28' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Самбья Саломон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

27' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Монпелье имеет хороший шанс забить.

24' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Монпелье

22' Удар от ворот произведет Амьен

22' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

21' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Монпелье

18' Удар от ворот произведет Амьен

18' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

18' Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Монпелье имеет хороший шанс забить.

17' Удар от ворот произведет Монпелье

17' Стивен Мендоса не смог попасть в створ ударом издали

16' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Дибасси Бакай первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

14' ШАНС! Это должен был бы быть гол. Калабрези Артуро упускает шанс, мяч после удара головой попадает в штангу!

14' Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Блен Алексис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Амьен

8' Делор Анди из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Монпелье имеет хороший шанс забить.

3' Удар от ворот произведет Амьен

3' Шотар Жорис не смог попасть в створ ударом издали

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновится спорным мячом

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля