Франция: Лига 1 2019-2020

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Сент-Этьен
0:1
Перерыв

Стадион:
Нант
0'
0:1
23' Гол
Абейд Мехди
16
Рюффье
Стефан
23
Паленсия
Серги
2
Мукуди
Ароль
24
Перрен
Лоик
13
Трауко
Мигель
29
Кабай
Йоан
8
Камара
Махди
14
Онора
Франк
7
Будебуз
Ряд
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
13
Вагё
Молла
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
32
Kader
Bamba
27
Саймон
Мозес
Сент-Этьен
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Абейд Мехди

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен
Нант Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант
Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Нант 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:3 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 19 10 3 6 24 - 18 33
4. Нант 1:0 Заявка 20 10 2 8 18 - 18 32
5. Лилль Заявка 19 9 4 6 24 - 21 31
6. Монпелье Заявка 20 8 6 6 28 - 20 30
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Анже Заявка 20 8 5 7 23 - 25 29
9. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
10. Реймс Заявка 19 7 7 5 16 - 12 28
11. Ницца Заявка 20 8 4 8 29 - 28 28
12. Страсбург Заявка 20 8 3 9 23 - 25 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен 0:1 Заявка 20 7 4 9 22 - 30 25
15. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 26 25
16. Метц Заявка 20 4 8 8 18 - 28 20
17. Дижон Заявка 19 4 6 9 14 - 22 18
18. Амьен Заявка 19 4 5 10 22 - 38 17
19. Ним Заявка 19 3 6 10 15 - 32 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Нант
Сент-Этьен
65% (91)
Ничья
27.1% (38)
Нант
7.9% (11)
1:0 Saint Etienne
30.7% (43)
2:1 Saint Etienne
30% (42)
1:1 Draw
22.9% (32)
1:2 Nantes
5.7% (8)
2:0 Saint Etienne
2.1% (3)
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