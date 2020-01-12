Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
0:1
Перерыв
Стадион: Жоффруа Гишар
Нант
0:1
23' ГолАбейд Мехди
24
Перрен
Лоик
29
Кабай
Йоан
14
Онора
Франк
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
12
Аппиа
Деннис
13
Вагё
Молла
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
32
Kader
Bamba
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Онора ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
-
31 Аби ШарльНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
32 Kader BambaПолузащитник
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
22 Bridge Ndilu
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =6 -6ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен
Нант Последние 20 матчей: +10 =1 -9Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Нант 1:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Нант Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 18
|33
|4.
|Нант
|1:0 Заявка
|20
|10
|2
|8
|18 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|28 - 20
|30
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Анже
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|9.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|10.
|Реймс
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|16 - 12
|28
|11.
|Ницца
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 28
|28
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|23 - 25
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 30
|25
|15.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 26
|25
|16.
|Метц
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|18 - 28
|20
|17.
|Дижон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 22
|18
|18.
|Амьен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 38
|17
|19.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 32
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Сент-Этьен
65% (91)
Ничья
27.1% (38)
Нант
7.9% (11)
1:0 Saint Etienne
30.7% (43)
2:1 Saint Etienne
30% (42)
1:1 Draw
22.9% (32)
1:2 Nantes
5.7% (8)
2:0 Saint Etienne
2.1% (3)
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