Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Нант

44' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Нант

40' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

39' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Нант

37' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Нант

35' Пространство открывается для Будебуз Ряд , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

35' Плохо играет Вагё Молла - неудачный вынос, и мяч у соперниц

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Хорошая попытка от Саймон Мозес , был неплохой удар, но вратарь спас

33' Нант имеет хороший шанс забить.

32' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Абейд Мехди забивает!

23' Плохо играет Онора Франк - неудачный вынос, и мяч у соперниц

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

17' Абейд Мехди пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

17' Трауко Мигель ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

16' Хорошо играет на выходе Рюффье Стефан - мяч в ее руках

16' Кадер Бамба наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

15' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Норден Арно хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

8' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

6' Саймон Мозес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

6' Кабай Йоан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

5' Вагё Молла ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

5' Удар от ворот произведет Нант

3' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Нант начинает с центра поля