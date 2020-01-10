Франция: Лига 1 2019-2020

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Ренн
0:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
30' Желтая карточка
Сарр Буна
32' Желтая карточка
Траоре Амари
35' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
50' Желтая карточка
Камара Бубакар
79' Желтая карточка
Пайе Димитри
82' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
0:1
84' Гол
Стротман Кевин
89' Желтая карточка
Сансон Морган
90'+8
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
12
Силики
Джеймс
18
Камавинга
Эдуардо
14
Буриго
Бенжамен
22
Дель
Кастильо
Ромен
11
Ньянг
М'Байе
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
3
Альваро
Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
7
Радоньич
Неманья
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Ренн
4-4-2
Марсель
4-3-3

Ход матча

30'
 
Сарр Буна
32'
Траоре Амари
 
35'
 
Чалета-Цар Дуе
50'
 
Камара Бубакар
65'
 
Жермен Валер
Радоньич Неманья
77'
 
Лопес Максим
Бенедетто Дарио
78'
Эну Адриен
Дель Кастильо Ромен
 
79'
 
Пайе Димитри
82'
 
Стротман Кевин
Ронжье Валентин
82'
Да Сильва Дамьен
 
84'
0:1
Стротман Кевин
86'
Тэт Флавьен
Камавинга Эдуардо
 
89'
 
Сансон Морган
90'
Ньяньон Жорис
Силики Джеймс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ренн 0:0 Амьен Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн
Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль
Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо
Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель

Последние игры между собой

Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Марсель Лига 1
Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 19 10 3 6 24 - 18 33
4. Лилль Заявка 19 9 4 6 24 - 21 31
5. Нант Заявка 19 9 2 8 17 - 18 29
6. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
7. Реймс Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Анже Заявка 19 8 4 7 22 - 24 28
9. Ницца Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
10. Страсбург Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
11. Монпелье Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
12. Лион Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Бордо Заявка 19 7 5 7 28 - 22 26
14. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест Заявка 19 5 7 7 21 - 24 22
16. Дижон Заявка 19 4 6 9 14 - 22 18
17. Амьен Заявка 18 4 5 9 21 - 36 17
18. Метц Заявка 19 3 8 8 17 - 28 17
19. Ним Заявка 18 2 6 10 13 - 32 12
20. Тулуза Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Марсель
Ренн
14.7% (22)
Ничья
50% (75)
Марсель
35.3% (53)
1:1 Ничья
43.3% (65)
1:2 Марсель
22.7% (34)
2:1 Ренн
7.3% (11)
1:0 Ренн
7.3% (11)
0:1 Марсель
4.7% (7)
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