Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Сансон Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

95' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Стротман Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Хорошие скиллы дриблинга показывает Тэт Флавьен , обходя своих соперников

89' Сансон Морган - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Марсель

88' Пространство открывается для Рафинья Диас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

88' Хорошие скиллы дриблинга показывает Рафинья Диас , обходя своих соперников

86' Матч возобновлен

86' Менди Эдуар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Г О О О О О Л - Стротман Кевин ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

84' После штрафного удара,который нанес Пайе Димитри мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

84' Матч возобновлен

84' Лопес Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Да Сильва Дамьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Марсель

80' Рафинья Диас из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

79' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Рефери не любит споров - именно за это Пайе Димитри сейчас получил желтую

79' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удар от ворот произведет Ренн

75' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дель Кастильо Ромен , обходя своих соперников

70' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Камавинга Эдуардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Камавинга Эдуардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Ронжье Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Марсель

66' Рафинья Диас из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

66' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Отличная игра от Дель Кастильо Ромен из команды Ренн . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

62' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

56' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Отличная игра от Мауасса Фет из команды Ренн . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

53' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Камавинга Эдуардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Камара Бубакар получил желтую карточку от судьи

50' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Радоньич Неманья из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Морель Жереми ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.