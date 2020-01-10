Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
0:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Марсель
30' Желтая карточкаСарр Буна
32' Желтая карточкаТраоре Амари
35' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
50' Желтая карточкаКамара Бубакар
79' Желтая карточкаПайе Димитри
82' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
0:1
84' ГолСтротман Кевин
89' Желтая карточкаСансон Морган
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
11
Ньянг
М'Байе
17
Сарр
Буна
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
34 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
36 Аке МарлиНападающий
- Нападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
32'
35'
50'
79'
82'
84'
0:1
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ренн 0:0 Амьен Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн
Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо
Последние игры между собой
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Марсель: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн 2:2 Марсель Кубок лиги Марсель 1:3 Ренн Лига 1 Марсель 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:5 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Марсель Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:1 Марсель Кубок лиги Марсель 3:0 Ренн Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Марсель Лига 1 Ренн 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:2 Марсель Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 18
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|5.
|Нант
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|17 - 18
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|7.
|Реймс
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Анже
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 24
|28
|9.
|Ницца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|12.
|Лион
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 22
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 24
|22
|16.
|Дижон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 22
|18
|17.
|Амьен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 36
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|17 - 28
|17
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 32
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
Ренн
14.7% (22)
Ничья
50% (75)
Марсель
35.3% (53)
1:1 Ничья
43.3% (65)
1:2 Марсель
22.7% (34)
2:1 Ренн
7.3% (11)
1:0 Ренн
7.3% (11)
0:1 Марсель
4.7% (7)
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