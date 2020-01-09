Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Монако
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =1 -2ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ
Монако Последние 20 матчей: +11 =4 -5Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|29 - 21
|38
|3.
|Ренн
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|5.
|Нант
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|17 - 18
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|7.
|Реймс
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Анже
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 24
|28
|9.
|Ницца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|12.
|Лион
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 22
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 24
|22
|16.
|Дижон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 22
|18
|17.
|Амьен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 36
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|17 - 28
|17
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 32
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
ПСЖ
92.4% (73)
Ничья
5.1% (4)
Монако
2.5% (2)
3:1 ПСЖ
29.1% (23)
2:1 ПСЖ
21.5% (17)
2:0 ПСЖ
16.5% (13)
3:0 ПСЖ
11.4% (9)
1:0 ПСЖ
3.8% (3)
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