Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =1 -2
ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ
Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако
Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
ПСЖ 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1
ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 19 11 5 3 29 - 21 38
3. Ренн Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4. Лилль Заявка 19 9 4 6 24 - 21 31
5. Нант Заявка 19 9 2 8 17 - 18 29
6. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
7. Реймс Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Анже Заявка 19 8 4 7 22 - 24 28
9. Ницца Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
10. Страсбург Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
11. Монпелье Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
12. Лион Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Бордо Заявка 19 7 5 7 28 - 22 26
14. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест Заявка 19 5 7 7 21 - 24 22
16. Дижон Заявка 19 4 6 9 14 - 22 18
17. Амьен Заявка 18 4 5 9 21 - 36 17
18. Метц Заявка 19 3 8 8 17 - 28 17
19. Ним Заявка 18 2 6 10 13 - 32 12
20. Тулуза Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
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    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако

    До начала игры, которая состоится 12.01.2020, осталось 2 дня 5 часов 12 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
    ПСЖ
    92.4% (73)
    Ничья
    5.1% (4)
    Монако
    2.5% (2)
    3:1 ПСЖ
    29.1% (23)
    2:1 ПСЖ
    21.5% (17)
    2:0 ПСЖ
    16.5% (13)
    3:0 ПСЖ
    11.4% (9)
    1:0 ПСЖ
    3.8% (3)
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