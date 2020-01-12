Германия: Бундеслига 2019-2020

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Шальке 04
 
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Стадион:
Боруссия М

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04
Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М
Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Рома 1:1 Боруссия М Боруссия Д 1:0 Боруссия М Боруссия М 5:1 Аугсбург Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Боруссия М 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 1:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 2:2 Шальке 04 Лига Европы Шальке 04 1:1 Боруссия М Лига Европы Боруссия М 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 3:1 Шальке 04 Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 48 - 20 37
2. Боруссия М Заявка 17 11 2 4 33 - 18 35
3. Бавария Заявка 17 10 3 4 46 - 22 33
4. Боруссия Д Заявка 17 8 6 3 41 - 24 30
5. Шальке 04 Заявка 17 8 6 3 29 - 21 30
6. Байер Л Заявка 17 8 4 5 23 - 21 28
7. Хоффенхайм Заявка 17 8 3 6 25 - 28 27
8. Фрайбург Заявка 17 7 5 5 27 - 23 26
9. Вольфсбург Заявка 17 6 6 5 18 - 18 24
10. Аугсбург Заявка 17 6 5 6 28 - 31 23
11. Унион Берлин Заявка 17 6 2 9 20 - 24 20
12. Герта Заявка 17 5 4 8 22 - 29 19
13. Майнц Заявка 17 6 0 11 25 - 39 18
14. Айнтрахт Фр Заявка 17 5 3 9 27 - 29 18
15. Кёльн Заявка 17 5 2 10 19 - 32 17
16. Фортуна Заявка 17 4 3 10 18 - 36 15
17. Вердер Заявка 17 3 5 9 23 - 41 14
18. Падерборн Заявка 17 3 3 11 20 - 36 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия М

    До начала игры, которая состоится 17.01.2020, осталось 2 дня 17 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия М
    Шальке 04
    30.3% (20)
    Ничья
    43.9% (29)
    Боруссия М
    25.8% (17)
    1:1 Ничья
    31.8% (21)
    1:2 Боруссия М
    21.2% (14)
    2:1 Шальке 04
    18.2% (12)
    1:0 Шальке 04
    9.1% (6)
    2:2 Ничья
    7.6% (5)
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