Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
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Стадион: Фелтинс-Арена
Боруссия М
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04
Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М
Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Рома 1:1 Боруссия М Боруссия Д 1:0 Боруссия М Боруссия М 5:1 Аугсбург Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Боруссия М 1:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 2:2 Шальке 04 Лига Европы Шальке 04 1:1 Боруссия М Лига Европы Боруссия М 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 3:1 Шальке 04 Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|48 - 20
|37
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|33 - 18
|35
|3.
|Бавария
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|46 - 22
|33
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|41 - 24
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 21
|30
|6.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 21
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 28
|27
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 23
|26
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 18
|24
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 31
|23
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 24
|20
|12.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 29
|19
|13.
|Майнц
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 39
|18
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 29
|18
|15.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|19 - 32
|17
|16.
|Фортуна
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 36
|15
|17.
|Вердер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 41
|14
|18.
|Падерборн
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 36
|12
Шальке 04
30.3% (20)
Ничья
43.9% (29)
Боруссия М
25.8% (17)
1:1 Ничья
31.8% (21)
1:2 Боруссия М
21.2% (14)
2:1 Шальке 04
18.2% (12)
1:0 Шальке 04
9.1% (6)
2:2 Ничья
7.6% (5)
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