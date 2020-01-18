Германия: Бундеслига 2019-2020
Кёльн
3:1
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги Зрители: 49100
Вольфсбург
19' Желтая карточкаБрукс Джон
1:0
22' ГолКордоба Джон
25' Желтая карточкаШлагер Ксавер
2:0
45' ГолКордоба Джон
3:0
62' ГолХектор Йонас
66' Желтая карточкаJan Thielmann
3:1
66' ГолШтеффен Ренато
81' Желтая карточкаХектор Йонас
86' Желтая карточкаЯкобс Исмаил
89' Желтая карточкаВегхорст Ваут
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Ют
Марк
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
22'
1:0
25'
45'
2:0
62'
3:0
66'
66'
3:1
78'
81'
86'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер
Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М
Вольфсбург Последние 20 матчей: +5 =7 -8Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04
Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Фрайбург 1:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Вердер Александрия 0:1 Вольфсбург Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Вольфсбург 1:3 Гент Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Аугсбург Гент 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Вольфсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Вольфсбург Кубок Кёльн 1:3 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|48 - 20
|37
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|33 - 20
|35
|3.
|Бавария
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|46 - 22
|33
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|46 - 27
|33
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 21
|33
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 24
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 21
|28
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|26 - 30
|27
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 21
|24
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 36
|23
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|29 - 30
|21
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 24
|20
|13.
|Кёльн
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 33
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 29
|19
|15.
|Майнц
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|26 - 41
|18
|16.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 41
|17
|17.
|Фортуна
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 37
|15
|18.
|Падерборн
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 36
|12
Кёльн
21.4% (31)
Ничья
40.7% (59)
Вольфсбург
37.9% (55)
1:1 Ничья
37.2% (54)
1:2 Вольфсбург
20.7% (30)
2:1 Кёльн
12.4% (18)
1:0 Кёльн
9% (13)
0:1 Вольфсбург
8.3% (12)
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