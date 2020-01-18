Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Кёльн
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 49100
Вольфсбург
0'
19' Желтая карточка
Брукс Джон
1:0
22' Гол
Кордоба Джон
25' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
2:0
45' Гол
Кордоба Джон
3:0
62' Гол
Хектор Йонас
66' Желтая карточка
Jan Thielmann
3:1
66' Гол
Штеффен Ренато
81' Желтая карточка
Хектор Йонас
86' Желтая карточка
Якобс Исмаил
89' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
90'+4
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
34
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
29
Jan
Thielmann
23
Ют
Марк
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
32
Тиссеран
Марсель
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
23
Гилавоги
Жошуа
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
33
Гинчек
Даниэль
9
Вегхорст
Ваут
7
Брекало
Йосип
Кёльн
4-2-3-1
Вольфсбург
4-3-3

Ход матча

19'
 
Брукс Джон
22'
Кордоба Джон
(Ют Марк)
1:0
25'
 
Шлагер Ксавер
45'
Кордоба Джон
(Скири Эйе)
2:0
57'
 
Штеффен Ренато
Гинчек Даниэль
62'
Хектор Йонас
(Кцихос Рафаэль)
3:0
66'
Jan Thielmann
 
66'
3:1
Штеффен Ренато
(Брекало Йосип)
73'
Дрекслер Доминик
Jan Thielmann
 
77'
 
Виктор Жоао II
Брекало Йосип
78'
Риссе Марсель
Ют Марк
 
81'
Хектор Йонас
 
86'
Якобс Исмаил
 
86'
 
Мехмеди Адмир
Гилавоги Жошуа
88'
Модест Антони
Кордоба Джон
 
89'
 
Вегхорст Ваут

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер
Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М
Вольфсбург Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04
Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Фрайбург 1:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Вердер Александрия 0:1 Вольфсбург Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Вольфсбург 1:3 Гент Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Аугсбург Гент 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:0 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 0:0 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига Вольфсбург 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Вольфсбург Кубок Кёльн 1:3 Вольфсбург Бундеслига Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 48 - 20 37
2. Боруссия М Заявка 18 11 2 5 33 - 20 35
3. Бавария Заявка 17 10 3 4 46 - 22 33
4. Боруссия Д Заявка 18 9 6 3 46 - 27 33
5. Шальке 04 Заявка 18 9 6 3 31 - 21 33
6. Фрайбург Заявка 18 8 5 5 29 - 24 29
7. Байер Л Заявка 17 8 4 5 23 - 21 28
8. Хоффенхайм Заявка 18 8 3 7 26 - 30 27
9. Вольфсбург Заявка 18 6 6 6 19 - 21 24
10. Аугсбург Заявка 18 6 5 7 31 - 36 23
11. Айнтрахт Фр Заявка 18 6 3 9 29 - 30 21
12. Унион Берлин Заявка 17 6 2 9 20 - 24 20
13. Кёльн Заявка 18 6 2 10 22 - 33 20
14. Герта Заявка 17 5 4 8 22 - 29 19
15. Майнц Заявка 18 6 0 12 26 - 41 18
16. Вердер Заявка 18 4 5 9 24 - 41 17
17. Фортуна Заявка 18 4 3 11 18 - 37 15
18. Падерборн Заявка 17 3 3 11 20 - 36 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кёльн 3:1 Вольфсбург
Кёльн
21.4% (31)
Ничья
40.7% (59)
Вольфсбург
37.9% (55)
1:1 Ничья
37.2% (54)
1:2 Вольфсбург
20.7% (30)
2:1 Кёльн
12.4% (18)
1:0 Кёльн
9% (13)
0:1 Вольфсбург
8.3% (12)
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