Германия: Бундеслига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Кёльн играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Г О О О О Л - Кордоба Джон изменил счет на табло!

47' Скири Эйе разрезает оборону соперника отличным пасом

47' Тиссеран Марсель ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вольфсбург

46' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ян Тильманн из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

45' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Хорошо играет на выходе Кастельс Коэн - мяч в ее руках

45' Брукс Джон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Отличную защиту показывает Хектор Йонас от команды Кёльн , не дает пропустить гол своей команде.

43' Игрок команды Вольфсбург делает подачу своему товарищу по команде.

43' Вольфсбург устремляется вперед с мячом.

43' Удар от ворот произведет Вольфсбург

43' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

42' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Игрок команды Вольфсбург подает за спину защитников, но вратарь играет на перехвате.

41' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ют Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Вольфсбург

38' Кордоба Джон не смог попасть в створ ударом издали

38' Удар от ворот произведет Вольфсбург

38' Что за промах! У Хектор Йонас была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

38' Исмаил Якобс из команды Кёльн забрасывает мяч в штрафную.

38' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гилавоги Жошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Исмаил Якобс из команды Кёльн навешивает в штрафную с рикошетом.

36' Удар от ворот произведет Вольфсбург

36' Ян Тильманн из команды Кёльн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

36' Удар от ворот произведет Кёльн

35' Каттербах Ноа ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

34' Удар от ворот произведет Вольфсбург

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Борнаув Себастьян из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Борнаув Себастьян из команды Кёльн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

28' Ют Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Шлагер Ксавер получил желтую карточку от судьи

25' Безумный фол. Гилавоги Жошуа грубо играет против соперника. Пострадал Исмаил Якобс

25' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Каттербах Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ют Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кордоба Джон , обходя своих соперников

19' Брукс Джон получил желтую карточку от судьи

19' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хорошая попытка от Исмаил Якобс, был неплохой удар, но вратарь спас

17' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

17' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кёльн имеет хороший шанс забить.

14' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Кёльн

11' Пространство открывается для Гинчек Даниэль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

11' Хорошие скиллы дриблинга показывает Гинчек Даниэль , обходя своих соперников

10' Хорошо играет на выходе Кастельс Коэн - мяч в ее руках

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Кёльн

3' Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Шлагер Ксавер разрезает оборону соперника отличным пасом

2' Хорошая попытка от Брекало Йосип , был неплохой удар, но вратарь спас

1' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Кёльн

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Вольфсбург начинает с центра поля