Германия: Бундеслига 2019-2020
Фортуна
0:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 46000
Вердер
29' Желтая карточкаШахин Нури
60' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
66' Желтая карточкаФинк Оливер
0:1
67' Гол в свои воротаКастенмайер Флориан
72' Желтая карточкаМойсандер Никлас
72' Желтая карточкаФридль Марко
72' Желтая карточкаШтёгер Кевин
90' Желтая карточкаХоффманн Андре
90' Желтая карточкаБодзек Адам
90' Вторая желтая карточкаМойсандер Никлас
13
Бодзек
Адам
21
Топрак
Омер
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Нана АмпомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
66'
67'
72'
72'
72'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна
Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна
Вердер Последние 20 матчей: +5 =6 -9Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц
Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|48 - 20
|37
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|33 - 20
|35
|3.
|Бавария
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|46 - 22
|33
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|46 - 27
|33
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 21
|33
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 24
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 21
|28
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|26 - 30
|27
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 21
|24
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 36
|23
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|29 - 30
|21
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 24
|20
|13.
|Кёльн
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 33
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 29
|19
|15.
|Майнц
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|26 - 41
|18
|16.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 41
|17
|17.
|Фортуна
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 37
|15
|18.
|Падерборн
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 36
|12
Фортуна
36.8% (53)
Ничья
46.5% (67)
Вердер
16.7% (24)
1:1 Ничья
36.1% (52)
2:1 Фортуна
17.4% (25)
1:0 Фортуна
13.9% (20)
1:2 Вердер
13.2% (19)
2:2 Ничья
7.6% (11)
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