Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' УДАЛЕНИЕ! - Мойсандер Никлас получает вторую желтую карточку за жалобы

95' Бодзек Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

95' Павленка Иржи выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

94' Удар от ворот произведет Фортуна

94' Шахин Нури решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

93' Матч возобновлен

93' Рашица Милот на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Хоффманн Андре получил желтую карточку от судьи

92' Удар от ворот произведет Вердер

92' Нана Ампома не смог попасть в створ ударом издали

91' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фортуна

89' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Фортуна

88' Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Голлер Беньямин из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

87' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Вердер

84' Нана Ампома не смог попасть в створ ударом издали

83' Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Сарджент Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Вердер

79' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

79' Что за промах! У Айхан Кан была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

78' Сегодняшная посещаемость составляет 46000 болельщиков

78' Удар от ворот произведет Вердер

77' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Вердер

75' Отличная игра от Циммерман Маттиас из команды Фортуна . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

75' Вердер имеет хороший шанс забить.

74' Удар от ворот произведет Вердер

73' Пространство открывается для Финк Оливер , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

73' Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Штёгер Кевин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

72' Рефери не любит споров - именно за это Фридль Марко сейчас получил желтую

72' Мойсандер Никлас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

72' Игрок команды Вердер совершает фол

70' Удар от ворот произведет Фортуна

70' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' ГООООООООЛ - Кастенмайер Флориан очень расстроена, так как забила в свои ворота!

67' Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Финк Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Сарджент Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бодзек Адам наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

64' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Финк Оливер из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удар от ворот произведет Вердер

61' Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Эггештайн Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Фортуна

57' Пространство открывается для Рашица Милот , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

57' Вердер имеет хороший шанс забить.

56' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Удар от ворот произведет Вердер

55' Как она упустила момент!?! Ковнацки Давид имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

55' Плохо играет Фогт Кевин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

54' Фортуна имеет хороший шанс забить.

53' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' О, нет. Из многообещающей позиции Классен Дэви из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

51' Удар от ворот произведет Вердер

50' Фортуна имеет хороший шанс забить.

50' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Вердер

48' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Фортуна

47' Классен Дэви не смог попасть в створ ударом издали