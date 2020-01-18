Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Фортуна
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 46000
Вердер
0'
29' Желтая карточка
Шахин Нури
60' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
66' Желтая карточка
Финк Оливер
0:1
67' Гол в свои ворота
Кастенмайер Флориан
72' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
72' Желтая карточка
Фридль Марко
72' Желтая карточка
Штёгер Кевин
90' Желтая карточка
Хоффманн Андре
90' Желтая карточка
Бодзек Адам
90' Вторая желтая карточка
Мойсандер Никлас
90'+9
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
29
Зуттнер
Маркус
13
Бодзек
Адам
6
Моралес
Альфредо
20
Скрибски
Стивен
7
Финк
Оливер
9
Ковнацки
Давид
28
Хеннингс
Роувен
1
Павленка
Иржи
21
Топрак
Омер
3
Фогт
Кевин
18
Мойсандер
Никлас
35
Эггештайн
Максимилиан
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Сарджент
Джош
7
Рашица
Милот
Фортуна
4-2-3-1
Вердер
3-4-3

Ход матча

29'
 
Шахин Нури
60'
 
Эггештайн Максимилиан
63'
Томми Эрик
Ковнацки Давид
 
66'
Финк Оливер
 
67'
0:1
Кастенмайер Флориан
71'
 
Велькович Милош
Топрак Омер
71'
Штёгер Кевин
Моралес Альфредо
 
72'
 
Мойсандер Никлас
72'
 
Фридль Марко
72'
Штёгер Кевин
 
79'
Нана Ампома
Финк Оливер
 
80'
 
Голлер Беньямин
Биттенкорт Леонардо
86'
 
Юя Осако
Сарджент Джош
90'
Хоффманн Андре
 
90'
Бодзек Адам
 
90'
 
Мойсандер Никлас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна
Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна
Вердер Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц
Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер 1:3 Фортуна Бундеслига Фортуна 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:2 Вердер Бундеслига
Вердер 2:1 Фортуна Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 48 - 20 37
2. Боруссия М Заявка 18 11 2 5 33 - 20 35
3. Бавария Заявка 17 10 3 4 46 - 22 33
4. Боруссия Д Заявка 18 9 6 3 46 - 27 33
5. Шальке 04 Заявка 18 9 6 3 31 - 21 33
6. Фрайбург Заявка 18 8 5 5 29 - 24 29
7. Байер Л Заявка 17 8 4 5 23 - 21 28
8. Хоффенхайм Заявка 18 8 3 7 26 - 30 27
9. Вольфсбург Заявка 18 6 6 6 19 - 21 24
10. Аугсбург Заявка 18 6 5 7 31 - 36 23
11. Айнтрахт Фр Заявка 18 6 3 9 29 - 30 21
12. Унион Берлин Заявка 17 6 2 9 20 - 24 20
13. Кёльн Заявка 18 6 2 10 22 - 33 20
14. Герта Заявка 17 5 4 8 22 - 29 19
15. Майнц Заявка 18 6 0 12 26 - 41 18
16. Вердер Заявка 18 4 5 9 24 - 41 17
17. Фортуна Заявка 18 4 3 11 18 - 37 15
18. Падерборн Заявка 17 3 3 11 20 - 36 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фортуна 0:1 Вердер
Фортуна
36.8% (53)
Ничья
46.5% (67)
Вердер
16.7% (24)
1:1 Ничья
36.1% (52)
2:1 Фортуна
17.4% (25)
1:0 Фортуна
13.9% (20)
1:2 Вердер
13.2% (19)
2:2 Ничья
7.6% (11)
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