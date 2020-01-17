Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 13102
Утрехт
0'
0:1
24' Пенальти
Густафссон Симон
25' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
1:1
27' Гол
Ван Дёйнен Майк
42' Желтая карточка
Mitchell van Rooijen
45' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
2:1
53' Гол
Паал Кеннет
67' Желтая карточка
Паал Кеннет
70' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
2:2
71' Гол
Керк Гирано
77' Желтая карточка
Клейбер Шон
2:3
86' Гол
Абасс Исса
3:3
89' Гол
Накаяма Юта
90'+4
16
Цеттерер
Михаэль
38
Хамер
Густаво
3
Лам
Томас
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
22
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
30
Хюйбертс
Дин
10
Тай
Леннарт
9
Ван
Дёйнен
Майк
1
Зут
Йерун
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
2
Ван
дер
Марел
Марк
5
Гувара
Леон
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
36
Mitchell
van
Rooijen
7
Керк
Гирано
11
Далмау
Адриан
22
Ван
де
Стрек
Сандер
ПЕК Зволле
5-3-2
Утрехт
4-3-3

Ход матча

24'
0:1
Густафссон Симон
25'
Хюйбертс Дин
 
27'
Ван Дёйнен Майк
(Хамер Густаво)
1:1
42'
 
Mitchell van Rooijen
45'
 
Ван Оверем Йорис
53'
Паал Кеннет
2:1
66'
 
Эмануэльсон Урби
Mitchell van Rooijen
67'
Паал Кеннет
 
70'
 
Ван дер Марел Марк
71'
2:2
Керк Гирано
(Густафссон Симон)
74'
Ван Крой Вито
Тай Леннарт
 
74'
Джонсон Деннис
Саймак Мустафа
 
76'
 
Абасс Исса
Далмау Адриан
77'
 
Клейбер Шон
79'
Деккер Рик
Хюйбертс Дин
 
86'
2:3
Абасс Исса
(Эмануэльсон Урби)
89'
Накаяма Юта
(Джонсон Деннис)
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12
ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам
Утрехт Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт
Гронинген 0:1 Утрехт Утрехт 0:1 Ваалвейк Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 5:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 58 - 16 44
2. АЗ Алкмаар Заявка 18 13 2 3 39 - 11 41
3. ПСВ Заявка 18 10 4 4 42 - 23 34
4. Виллем II Заявка 18 10 3 5 27 - 22 33
5. Фейеноорд Заявка 18 8 7 3 32 - 27 31
6. Витесс Заявка 18 9 3 6 32 - 24 30
7. Утрехт Заявка 19 9 3 7 36 - 28 30
8. Херенвен Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
9. Хераклес Заявка 18 7 5 6 31 - 26 26
10. Гронинген Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
11. Спарта Роттердам Заявка 18 6 5 7 27 - 30 23
12. Твенте Заявка 18 5 4 9 26 - 37 19
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 23 - 42 19
14. Эммен Заявка 18 5 3 10 20 - 34 18
15. ПЕК Зволле Заявка 19 5 2 12 28 - 45 17
16. ВВВ-Венло Заявка 18 5 0 13 17 - 44 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 18 3 4 11 19 - 37 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...