Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
3:3
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13102
Утрехт
0:1
24' ПенальтиГустафссон Симон
25' Желтая карточкаХюйбертс Дин
1:1
27' ГолВан Дёйнен Майк
42' Желтая карточкаMitchell van Rooijen
45' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
2:1
53' ГолПаал Кеннет
67' Желтая карточкаПаал Кеннет
70' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
2:2
71' ГолКерк Гирано
77' Желтая карточкаКлейбер Шон
2:3
86' ГолАбасс Исса
3:3
89' ГолНакаяма Юта
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Абасс ИссаНападающий
-
32 Черны ВацлавНападающий
-
-
-
-
-
34 Eros Maddy
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
0:1
25'
27'
1:1
45'
53'
2:1
67'
71'
2:2
77'
86'
2:3
89'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам
Утрехт Последние 20 матчей: +11 =2 -7Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт
Гронинген 0:1 Утрехт Утрехт 0:1 Ваалвейк Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 5:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|58 - 16
|44
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|39 - 11
|41
|3.
|ПСВ
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 23
|34
|4.
|Виллем II
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 22
|33
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|32 - 27
|31
|6.
|Витесс
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|32 - 24
|30
|7.
|Утрехт
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|9.
|Хераклес
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|31 - 26
|26
|10.
|Гронинген
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 30
|23
|12.
|Твенте
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 37
|19
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 42
|19
|14.
|Эммен
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 34
|18
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 45
|17
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 44
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|19 - 37
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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