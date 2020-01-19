Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
3:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
1:0
29' Гол
Свидерски Кароль
2:0
59' Гол
Пелкас Димитрис
61' Желтая карточка
Dani Suarez
65' Вторая желтая карточка
Dani Suarez
3:0
79' Гол
Лампру Лазарос
3:1
84' Гол
Marc Fernandez
90' Желтая карточка
Douglas Gomes
90' Желтая карточка
Adrian Riera
90'+9
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
20
Виейринья
33
Douglas
Gomes
8
José
Maurisio1
18
Лимниос
Димитрис
27
Мишич
Йосип
10
Пелкас
Димитрис
9
Свидерски
Кароль
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
34
Patricio
Matricardi
15
Dani
Suarez
33
Angel
Martinez
II
8
Фернандес
Борха
II
6
Вальенте
Хосе
7
Marc
Fernandez
10
Luis
Fernandez1
40
Паскуаль
Андрес
19
Eneko
Juaregi
ПАОК
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

29'
Свидерски Кароль
1:0
59'
Пелкас Димитрис
(Свидерски Кароль)
2:0
60'
 
Adrian Riera
Паскуаль Андрес
61'
Лампру Лазарос
Пелкас Димитрис
 
61'
 
Dani Suarez
65'
 
Dani Suarez
69'
 
Triantafyllos Pasalidis
Luis Fernandez1
69'
Акпом Чуба
Свидерски Кароль
 
77'
 
Franco Bellocq
Фернандес Борха II
79'
Лампру Лазарос
(Мишич Йосип)
3:0
80'
Эсити Андерсон
José Maurisio1
 
84'
3:1
Marc Fernandez
90'
Douglas Gomes
 
90'
 
Adrian Riera

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1
ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК
ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава
Астерас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти
АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Астерас 1:2 ПАОК Суперлига Астерас 0:0 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Астерас Кубок Астерас 0:3 ПАОК Суперлига
ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 19 14 5 0 41 - 8 47
2. ПАОК 19 14 4 1 41 - 18 46
3. АЕК 19 10 4 5 32 - 20 34
4. Панатинаикос 19 7 7 5 20 - 19 28
5. ОФИ 19 8 2 9 29 - 25 26
6. Ксанти 19 8 2 9 17 - 24 26
7. Атромитос 19 7 5 7 28 - 28 26
8. Арис Салоники 19 6 8 5 31 - 24 26
9. Лариса 19 6 5 8 22 - 27 23
10. Ламия 19 5 8 6 16 - 25 23
11. Волос 19 6 4 9 19 - 32 22
12. Астерас 19 5 3 11 25 - 30 18
13. Паниониос 19 3 3 13 14 - 35 12
14. Панаитоликос 19 1 6 12 12 - 32 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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