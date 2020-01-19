Греция: Суперлига 2019-2020
1:0
29' ГолСвидерски Кароль
2:0
59' ГолПелкас Димитрис
61' Желтая карточкаDani Suarez
65' Вторая желтая карточкаDani Suarez
3:0
79' ГолЛампру Лазарос
3:1
84' ГолMarc Fernandez
90' Желтая карточкаDouglas Gomes
90' Желтая карточкаAdrian Riera
20
Виейринья
27
Мишич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Regis1
-
-
23 Adrian Riera
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
29'
1:0
59'
61'
65'
79'
3:0
84'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК
Астерас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти
АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|19
|14
|5
|0
|41 - 8
|47
|2.
|ПАОК
|19
|14
|4
|1
|41 - 18
|46
|3.
|АЕК
|19
|10
|4
|5
|32 - 20
|34
|4.
|Панатинаикос
|19
|7
|7
|5
|20 - 19
|28
|5.
|ОФИ
|19
|8
|2
|9
|29 - 25
|26
|6.
|Ксанти
|19
|8
|2
|9
|17 - 24
|26
|7.
|Атромитос
|19
|7
|5
|7
|28 - 28
|26
|8.
|Арис Салоники
|19
|6
|8
|5
|31 - 24
|26
|9.
|Лариса
|19
|6
|5
|8
|22 - 27
|23
|10.
|Ламия
|19
|5
|8
|6
|16 - 25
|23
|11.
|Волос
|19
|6
|4
|9
|19 - 32
|22
|12.
|Астерас
|19
|5
|3
|11
|25 - 30
|18
|13.
|Паниониос
|19
|3
|3
|13
|14 - 35
|12
|14.
|Панаитоликос
|19
|1
|6
|12
|12 - 32
|9
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