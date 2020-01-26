Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
3:1
Первый тайм: 25'
Этникос Ахна

Ход матча

2'
0:1
Хараламбус Деметрис
11'
Матей Флорентин
1:1
14'
Бенсоп Чарлисон
2:1
22'
Папулис Фотис
3:1

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис
Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия
АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:2 Эносис Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Этникос Ахна 1:0 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 2:4 Аполлон Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 15 11 3 1 34 - 9 36
2. Аполлон 2:1 16 10 2 4 28 - 15 32
3. Омония 16 9 5 2 23 - 10 32
4. АПОЭЛ 16 9 4 3 29 - 10 31
5. АЕК Ларнака 17 6 7 4 31 - 23 25
6. Неа Саламина 16 7 2 7 20 - 26 23
7. АЕЛ Лимаcсол 17 6 5 6 19 - 21 23
8. Олимпиакос Никосия 17 3 8 6 23 - 27 17
9. Пафос 16 3 5 8 11 - 23 14
10. Этникос Ахна 1:2 17 3 5 9 20 - 34 14
11. Эносис 16 2 5 9 20 - 36 11
12. Докса Катокопия 17 1 5 11 10 - 34 8


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