Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Аполлон
3:1
Первый тайм: 25'
Этникос Ахна
0:1
2' ГолХараламбус Деметрис
1:1
11' ГолМатей Флорентин
2:1
14' ГолБенсоп Чарлисон
3:1
22' ГолПапулис Фотис
Ход матча
2'
11'
1:1
14'
2:1
22'
3:1
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +12 =2 -6Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис
Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +7 =5 -8Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия
АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:2 Эносис Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 2:4 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|15
|11
|3
|1
|34 - 9
|36
|2.
|Аполлон
|2:1
|16
|10
|2
|4
|28 - 15
|32
|3.
|Омония
|16
|9
|5
|2
|23 - 10
|32
|4.
|АПОЭЛ
|16
|9
|4
|3
|29 - 10
|31
|5.
|АЕК Ларнака
|17
|6
|7
|4
|31 - 23
|25
|6.
|Неа Саламина
|16
|7
|2
|7
|20 - 26
|23
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|8.
|Олимпиакос Никосия
|17
|3
|8
|6
|23 - 27
|17
|9.
|Пафос
|16
|3
|5
|8
|11 - 23
|14
|10.
|Этникос Ахна
|1:2
|17
|3
|5
|9
|20 - 34
|14
|11.
|Эносис
|16
|2
|5
|9
|20 - 36
|11
|12.
|Докса Катокопия
|17
|1
|5
|11
|10 - 34
|8
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