Греция: Суперлига 2019-2020

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Паниониос
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
ОФИ
0' 1'
12
Котник
Матиц
31
Giannis
Masouras
5
Dias
VII
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Giannis
Oikonomidis
7
Корбос
Панайотис
77
Dimitrios
Emmanouilidis
44
Nemanja
Milojevic
23
Sotiris
Tsiloulis
10
Арабули
Бачана
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
26
Стаикос
Пасхалис
19
Kosmas
Tsilianidis
21
Ваш
Рикарду
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
Паниониос
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Паниониос 1:1 Панаитоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панаитоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия
Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса
ОФИ Последние 20 матчей: +7 =1 -12
ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос
Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
ОФИ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
ОФИ 4:1 Паниониос Суперлига ОФИ 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Паниониос Кубок
Паниониос 2:0 ОФИ Кубок ОФИ 0:3 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 ОФИ Суперлига Паниониос 1:2 ОФИ Кубок Греции ОФИ 2:0 Паниониос Кубок Греции Паниониос 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Паниониос Суперлига ОФИ 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 ОФИ Суперлига Паниониос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 13 5 0 37 - 6 44
2. ПАОК 18 13 4 1 38 - 17 43
3. АЕК 18 9 4 5 29 - 20 31
4. Ксанти 18 8 2 8 17 - 23 26
5. Арис Салоники 18 6 8 4 29 - 20 26
6. Атромитос 18 7 4 7 28 - 28 25
7. Панатинаикос 18 6 7 5 19 - 19 25
8. ОФИ 18 7 2 9 27 - 24 23
9. Лариса 18 6 5 7 22 - 24 23
10. Ламия 18 5 7 6 15 - 24 22
11. Волос 18 6 3 9 19 - 32 21
12. Астерас 18 5 3 10 24 - 27 18
13. Паниониос 18 3 3 12 13 - 33 12
14. Панаитоликос 18 1 5 12 11 - 31 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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