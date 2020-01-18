Греция: Суперлига 2019-2020
Паниониос
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Ниа Смирны
ОФИ
12
Котник
Матиц
5
Dias
VII
21
Ваш
Рикарду
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: +5 =5 -10Паниониос 1:1 Панаитоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панаитоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия
Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса
ОФИ Последние 20 матчей: +7 =1 -12ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
ОФИ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Паниониос 2:0 ОФИ Кубок ОФИ 0:3 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 ОФИ Суперлига Паниониос 1:2 ОФИ Кубок Греции ОФИ 2:0 Паниониос Кубок Греции Паниониос 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Паниониос Суперлига ОФИ 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 ОФИ Суперлига Паниониос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 ОФИ Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|13
|5
|0
|37 - 6
|44
|2.
|ПАОК
|18
|13
|4
|1
|38 - 17
|43
|3.
|АЕК
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|4.
|Ксанти
|18
|8
|2
|8
|17 - 23
|26
|5.
|Арис Салоники
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|6.
|Атромитос
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|7.
|Панатинаикос
|18
|6
|7
|5
|19 - 19
|25
|8.
|ОФИ
|18
|7
|2
|9
|27 - 24
|23
|9.
|Лариса
|18
|6
|5
|7
|22 - 24
|23
|10.
|Ламия
|18
|5
|7
|6
|15 - 24
|22
|11.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|19 - 32
|21
|12.
|Астерас
|18
|5
|3
|10
|24 - 27
|18
|13.
|Паниониос
|18
|3
|3
|12
|13 - 33
|12
|14.
|Панаитоликос
|18
|1
|5
|12
|11 - 31
|8
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