Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Боавишта
14
Пиазон
Лукас
99
Тареми
Мехди
90
Лейте
Элтон
27
Нерис
91
Heri
23
Рафаэл
Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Запасные игроки
-
33 МессиасЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
-
30 ЖокаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
91 HeriПолузащитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте
Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш
Боавишта Последние 20 матчей: +4 =8 -8Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика
Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|17
|16
|0
|1
|42 - 6
|48
|2.
|Порту
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 11
|41
|3.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 26
|31
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|28 - 20
|29
|5.
|Брага
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 20
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 18
|25
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 17
|22
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Витория Сетубал
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|10 - 16
|22
|10.
|Тондела
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|Маритиму
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|17 - 24
|20
|12.
|Боавишта
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|13 - 15
|19
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 25
|18
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 20
|17
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 22
|16
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 31
|15
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 24
|14
|18.
|Авиш
|Заявка
|17
|3
|0
|14
|19 - 33
|9
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