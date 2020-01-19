Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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Риу Аве
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Боавишта
0' 4'
1
Кишек
Павел
7
Фигейраш
Диогу
6
Боревкович
Тони
4
Монте
Нелсон
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
14
Пиазон
Лукас
10
Диего
Лопес
III
11
Сантуш
Нуну
II
99
Тареми
Мехди
90
Лейте
Элтон
18
Фабиано
Лейсманн
22
Кошта
Рикарду
27
Нерис
17
Карраса
Моура
91
Heri
23
Рафаэл
Коста
4
Обиора
Нванкво
14
Буэно
Альберто
30
Паулиньо
Жозе
19
Стоилькович
Никола
Риу Аве
4-2-3-1
Боавишта
4-4-2

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте
Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш
Боавишта Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика
Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Риу Аве 3:0 Боавишта Товарищеские матчи Боавишта 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Боавишта Примейра-лига Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига
Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Боавишта 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 4:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 17 16 0 1 42 - 6 48
2. Порту Заявка 17 13 2 2 35 - 11 41
3. Фамаликан Заявка 17 9 4 4 31 - 26 31
4. Спортинг Л Заявка 17 9 2 6 28 - 20 29
5. Брага Заявка 17 8 3 6 27 - 20 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 17 6 7 4 25 - 18 25
7. Риу Аве Заявка 16 6 4 6 18 - 17 22
8. Жил Висенте Заявка 17 5 7 5 17 - 17 22
9. Витория Сетубал Заявка 17 5 7 5 10 - 16 22
10. Тондела Заявка 17 5 5 7 17 - 21 20
11. Маритиму Заявка 17 4 8 5 17 - 24 20
12. Боавишта Заявка 16 4 7 5 13 - 15 19
13. Морейренсе Заявка 17 4 6 7 21 - 25 18
14. Санта-Клара Заявка 17 4 5 8 11 - 20 17
15. Пасуш де Феррейра Заявка 17 4 4 9 11 - 22 16
16. Белененсеш Заявка 17 4 3 10 12 - 31 15
17. Портимоненсе Заявка 17 2 8 7 12 - 24 14
18. Авиш Заявка 17 3 0 14 19 - 33 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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