Греция: Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Панетоликос
Ламия
23
Kevin
I
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
50
Mark
Asigba
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Kevin IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
-
25 Дауда АбиолаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Mark AsigbaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 VandersonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =7 -10Паниониос 1:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Атромитос Панаитоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панаитоликос
Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос
Ламия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия
Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|13
|5
|0
|37 - 6
|44
|2.
|ПАОК
|18
|13
|4
|1
|38 - 17
|43
|3.
|АЕК
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|4.
|Ксанти
|18
|8
|2
|8
|17 - 23
|26
|5.
|Арис Салоники
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|6.
|ОФИ
|1:0
|19
|8
|2
|9
|28 - 24
|26
|7.
|Атромитос
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|8.
|Панатинаикос
|18
|6
|7
|5
|19 - 19
|25
|9.
|Лариса
|18
|6
|5
|7
|22 - 24
|23
|10.
|Ламия
|0:0
|19
|5
|8
|6
|15 - 24
|23
|11.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|19 - 32
|21
|12.
|Астерас
|18
|5
|3
|10
|24 - 27
|18
|13.
|Паниониос
|0:1
|19
|3
|3
|13
|13 - 34
|12
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|19
|1
|6
|12
|11 - 31
|9
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