Греция: Суперлига 2019-2020

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Панаитоликос
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Ламия
0' 2'
1
Christopher
Knett
27
Manolis
Tzanakakis
5
Igor
Jovanovic
92
Шёстедт
Расмус
23
Kevin
I
37
Angelos
Tsigaras
15
Juan
Alvarez3
10
Далсью
9
Admir
Bajrovic
7
Фарлей
Роса
11
Jorge
Diaz1
30
Теодоропулос
Костас
34
Салиакас
Манолис
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
23
Скондрас
Яннис
50
Mark
Asigba
21
Димуцос
Элини
16
Бехарано
Данни
27
Vanderson
18
Lazar
Romanic
11
Караманос
Тасос
Панаитоликос
4-2-3-1
Ламия
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Паниониос 1:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Атромитос Панаитоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панаитоликос
Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос
Ламия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия
Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия

Последние игры между собой

Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Ламия 0:0 Панаитоликос Суперлига Ламия 0:2 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:2 Ламия Суперлига Панаитоликос 1:0 Ламия Суперлига
Ламия 2:2 Панаитоликос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 13 5 0 37 - 6 44
2. ПАОК 18 13 4 1 38 - 17 43
3. АЕК 18 9 4 5 29 - 20 31
4. Ксанти 18 8 2 8 17 - 23 26
5. Арис Салоники 18 6 8 4 29 - 20 26
6. ОФИ 1:0 19 8 2 9 28 - 24 26
7. Атромитос 18 7 4 7 28 - 28 25
8. Панатинаикос 18 6 7 5 19 - 19 25
9. Лариса 18 6 5 7 22 - 24 23
10. Ламия 0:0 19 5 8 6 15 - 24 23
11. Волос 18 6 3 9 19 - 32 21
12. Астерас 18 5 3 10 24 - 27 18
13. Паниониос 0:1 19 3 3 13 13 - 34 12
14. Панаитоликос 0:0 19 1 6 12 11 - 31 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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