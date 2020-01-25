Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Докса Катокопия
0:0
Первый тайм: 14'
АПОЭЛ
0' 14'

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол
Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия
АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
АПОЭЛ: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Кубок
АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Разное Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Кубок Кипра АПОЭЛ 4:1 Докса Катокопия Кубок Кипра АПОЭЛ 5:1 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 15 11 3 1 34 - 9 36
2. Омония 16 9 5 2 23 - 10 32
3. Аполлон 15 9 2 4 26 - 14 29
4. АПОЭЛ 0:0 16 8 5 3 26 - 10 29
5. АЕК Ларнака 17 6 7 4 31 - 23 25
6. Неа Саламина 16 7 2 7 20 - 26 23
7. АЕЛ Лимаcсол 17 6 5 6 19 - 21 23
8. Олимпиакос Никосия 17 3 8 6 23 - 27 17
9. Пафос 16 3 5 8 11 - 23 14
10. Этникос Ахна 16 3 5 8 19 - 32 14
11. Эносис 16 2 5 9 20 - 36 11
12. Докса Катокопия 0:0 17 1 6 10 10 - 31 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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