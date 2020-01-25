Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Докса Катокопия
0:0
Первый тайм: 14'
АПОЭЛ
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол
Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия
АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
АПОЭЛ: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Разное Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Кубок Кипра АПОЭЛ 4:1 Докса Катокопия Кубок Кипра АПОЭЛ 5:1 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|15
|11
|3
|1
|34 - 9
|36
|2.
|Омония
|16
|9
|5
|2
|23 - 10
|32
|3.
|Аполлон
|15
|9
|2
|4
|26 - 14
|29
|4.
|АПОЭЛ
|0:0
|16
|8
|5
|3
|26 - 10
|29
|5.
|АЕК Ларнака
|17
|6
|7
|4
|31 - 23
|25
|6.
|Неа Саламина
|16
|7
|2
|7
|20 - 26
|23
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|8.
|Олимпиакос Никосия
|17
|3
|8
|6
|23 - 27
|17
|9.
|Пафос
|16
|3
|5
|8
|11 - 23
|14
|10.
|Этникос Ахна
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|11.
|Эносис
|16
|2
|5
|9
|20 - 36
|11
|12.
|Докса Катокопия
|0:0
|17
|1
|6
|10
|10 - 31
|9
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