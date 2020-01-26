Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Омония
1:0
Второй тайм: 59'
Анортосис
0'
1:0
49' Гол
Гомес Хорди
59'

Ход матча

49'
Гомес Хорди
1:0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос Аполлон 2:1 Омония
Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Анортосис 1:0 АПОЭЛ Пафос 0:3 Анортосис Анортосис 5:1 Эносис
Аполлон 2:0 Анортосис Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис

Последние игры между собой

Омония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Анортосис: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион
Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 0:1 16 11 3 2 34 - 10 36
2. Омония 1:0 17 10 5 2 24 - 10 35
3. Аполлон 16 10 2 4 29 - 16 32
4. АПОЭЛ 16 9 4 3 29 - 10 31
5. АЕК Ларнака 17 6 7 4 31 - 23 25
6. Неа Саламина 0:0 17 7 3 7 20 - 26 24
7. АЕЛ Лимаcсол 17 6 5 6 19 - 21 23
8. Олимпиакос Никосия 17 3 8 6 23 - 27 17
9. Пафос 16 3 5 8 11 - 23 14
10. Этникос Ахна 17 3 5 9 21 - 35 14
11. Эносис 0:0 17 2 6 9 20 - 36 12
12. Докса Катокопия 17 1 5 11 10 - 34 8
  • Второй тайм
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Гомес Хорди бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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