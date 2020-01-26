Кипр: Первый дивизион 2019-2020
1:0
49' ГолГомес Хорди
Ход матча
49'
1:0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +11 =5 -4Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос Аполлон 2:1 Омония
Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =6 -3Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Анортосис 1:0 АПОЭЛ Пафос 0:3 Анортосис Анортосис 5:1 Эносис
Аполлон 2:0 Анортосис Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис
Последние игры между собой
Омония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Анортосис: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|0:1
|16
|11
|3
|2
|34 - 10
|36
|2.
|Омония
|1:0
|17
|10
|5
|2
|24 - 10
|35
|3.
|Аполлон
|16
|10
|2
|4
|29 - 16
|32
|4.
|АПОЭЛ
|16
|9
|4
|3
|29 - 10
|31
|5.
|АЕК Ларнака
|17
|6
|7
|4
|31 - 23
|25
|6.
|Неа Саламина
|0:0
|17
|7
|3
|7
|20 - 26
|24
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|8.
|Олимпиакос Никосия
|17
|3
|8
|6
|23 - 27
|17
|9.
|Пафос
|16
|3
|5
|8
|11 - 23
|14
|10.
|Этникос Ахна
|17
|3
|5
|9
|21 - 35
|14
|11.
|Эносис
|0:0
|17
|2
|6
|9
|20 - 36
|12
|12.
|Докса Катокопия
|17
|1
|5
|11
|10 - 34
|8
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