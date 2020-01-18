Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте Зрители: 26500
Гронинген
38' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
38' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
58' Желтая карточкаТрупе Джованни
0:0
60' Не забитый пенальтиХрустиц Айдин
74' Желтая карточкаСелахи Линдон
76' Желтая карточкаХрустиц Айдин
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
32
Jesse
Bosch
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Jesse BoschПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Kian Slor
-
46 Thomas Poll
-
52 Tomas Suslov
-
Главный тренер: Бёйс Данни
Ход матча
58'
60'
0:0
74'
76'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс
Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =5 -7Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт
АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген
Последние игры между собой
Твенте: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гронинген: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Твенте 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:4 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Твенте Кубок Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Гронинген Эредивизие Твенте 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Твенте Эредивизие Гронинген 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 1:2 Твенте Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|58 - 16
|44
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|40 - 14
|41
|3.
|Виллем II
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|30 - 23
|36
|4.
|ПСВ
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 23
|34
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 28
|34
|6.
|Витесс
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 25
|33
|7.
|Утрехт
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 25
|28
|9.
|Хераклес
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|31 - 26
|26
|10.
|Гронинген
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 18
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 30
|23
|12.
|Твенте
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|26 - 37
|20
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 45
|19
|14.
|Эммен
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 34
|18
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 45
|17
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 44
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|19 - 37
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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