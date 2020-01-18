Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 26500
Гронинген
0'
38' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
38' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
58' Желтая карточка
Трупе Джованни
0:0
60' Не забитый пенальти
Хрустиц Айдин
74' Желтая карточка
Селахи Линдон
76' Желтая карточка
Хрустиц Айдин
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
28
Трупе
Джованни
25
Бийен
Пит
5
Плегесуэло
Хулио
3
Схенк
Ксандро
18
Селахи
Линдон
32
Jesse
Bosch
20
Бускетс
Ориоль
7
Канталапьерда
Аитор
8
Эспиноса
Хавьер
14
Зехнини
Рафик
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
9
Сирхейс
Кай
11
Асоро
Йоэль
Твенте
4-3-3
Гронинген
4-4-2

Ход матча

38'
 
Зеефейк Дейовайзио
38'
Канталапьерда Аитор
 
58'
Трупе Джованни
 
60'
0:0
Хрустиц Айдин
69'
 
Постема Романо
Сирхейс Кай
74'
Вучкич Харис
Зехнини Рафик
 
74'
Селахи Линдон
 
76'
 
Хрустиц Айдин
83'
 
Эль-Мессауди Ахмед
Хрустиц Айдин
88'
Накамура Кейто
Эспиноса Хавьер
 
90'
 
Шрек Сэм
Асоро Йоэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс
Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт
АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген

Последние игры между собой

Твенте: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гронинген: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гронинген 1:3 Твенте Эредивизие Гронинген 0:2 Твенте Кубок Твенте 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Твенте Эредивизие
Твенте 3:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:4 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Твенте Кубок Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Гронинген Эредивизие Твенте 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Твенте Эредивизие Гронинген 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 1:2 Твенте Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 58 - 16 44
2. АЗ Алкмаар Заявка 19 13 2 4 40 - 14 41
3. Виллем II Заявка 19 11 3 5 30 - 23 36
4. ПСВ Заявка 18 10 4 4 42 - 23 34
5. Фейеноорд Заявка 19 9 7 3 35 - 28 34
6. Витесс Заявка 19 10 3 6 35 - 25 33
7. Утрехт Заявка 19 9 3 7 36 - 28 30
8. Херенвен Заявка 19 7 7 5 30 - 25 28
9. Хераклес Заявка 18 7 5 6 31 - 26 26
10. Гронинген Заявка 19 7 5 7 21 - 18 26
11. Спарта Роттердам Заявка 18 6 5 7 27 - 30 23
12. Твенте Заявка 19 5 5 9 26 - 37 20
13. Фортуна Ситтард Заявка 19 5 4 10 24 - 45 19
14. Эммен Заявка 18 5 3 10 20 - 34 18
15. ПЕК Зволле Заявка 19 5 2 12 28 - 45 17
16. ВВВ-Венло Заявка 18 5 0 13 17 - 44 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 18 3 4 11 19 - 37 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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