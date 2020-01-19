Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Ян Брейдель
Ройал Антверпен
1:0
2' ПенальтиОггас Кевин
7' Красная карточкаХудт Уэсли
1:1
13' ГолРафаэлов Лиор
32' Желтая карточкаКулибали Лассана
1:2
55' ГолДе Сарт Алексис
72' Желтая карточкаПетерс Стеф
85' Желтая карточкаБолат Синан
83
Хассен
Муе
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
38
Арун
Фарис
- Основной состав
-
83 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фостер ЛайлПолузащитник
- Нападающий
-
-
34 Thibo Somers
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Дефур СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Ласло Болони
Ход матча
2'
1:0
7'
13'
32'
55'
1:2
72'
82'
85'
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +3 =3 -14Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Ройал Антверпен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|20
|15
|4
|1
|46 - 8
|49
|2.
|Гент
|22
|12
|6
|4
|43 - 24
|42
|3.
|Ройал Антверпен
|2:1
|22
|12
|6
|4
|41 - 26
|42
|4.
|Шарлеруа
|21
|11
|7
|3
|36 - 18
|40
|5.
|Стандард
|22
|11
|5
|6
|40 - 25
|38
|6.
|Мехелен
|22
|10
|4
|8
|33 - 34
|34
|7.
|Зульте-Варегем
|21
|9
|4
|8
|31 - 28
|31
|8.
|Генк
|21
|9
|4
|8
|32 - 30
|31
|9.
|Андерлехт
|21
|6
|9
|6
|24 - 22
|27
|10.
|Мускрон-Перювельз
|22
|6
|9
|7
|30 - 31
|27
|11.
|Сент-Трюйден
|22
|7
|5
|10
|24 - 38
|26
|12.
|Кортрейк
|22
|6
|4
|12
|28 - 36
|22
|13.
|Эйпен
|22
|5
|5
|12
|18 - 35
|20
|14.
|Васланд-Беверен
|22
|5
|5
|12
|19 - 42
|20
|15.
|Остенде
|22
|5
|3
|14
|22 - 42
|18
|16.
|Серкль Брюгге
|1:2
|22
|3
|2
|17
|19 - 47
|11
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