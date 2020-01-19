Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
1:0
2' Пенальти
Оггас Кевин
7' Красная карточка
Худт Уэсли
1:1
13' Гол
Рафаэлов Лиор
32' Желтая карточка
Кулибали Лассана
1:2
55' Гол
Де Сарт Алексис
72' Желтая карточка
Петерс Стеф
82' Желтая карточка
85' Желтая карточка
Болат Синан
90'+1
83
Хассен
Муе
22
Дибала
Кауадио
30
Донса
Годфред
3
Dimitrios
Chatziisaias
14
Панзо
Джонатан
10
Хотич
Дино
18
Кулибали
Лассана
20
Оггас
Кевин
8
Петерс
Стеф
7
Азар
Килиан
9
Dylan
de
Belder
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
15
Арсланаджич
Дино
22
Худт
Уэсли
2
Де
Лат
Ричи
28
Manuel
Benson
25
Де
Сарт
Алексис
11
Рафаэлов
Лиор
38
Арун
Фарис
87
Миральяс
Кевин
70
Мбокани
Дьёмерси
Серкль Брюгге
4-5-1
Ройал Антверпен
4-5-1

Ход матча

2'
Оггас Кевин
1:0
7'
 
Худт Уэсли
13'
1:1
Рафаэлов Лиор
(Мбокани Дьёмерси)
32'
Кулибали Лассана
 
46'
 
Хонгла Мартин
Manuel Benson
46'
Эппель Мартон
Панзо Джонатан
 
55'
1:2
Де Сарт Алексис
58'
 
Ламкель Зе Дидье
Миральяс Кевин
64'
Фостер Лайл
Азар Килиан
 
72'
Петерс Стеф
 
76'
Thibo Somers
Хотич Дино
 
82'
 
85'
 
Болат Синан
85'
 
Юклеред Симен
Рафаэлов Лиор

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Ройал Антверпен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион Б
Ройал Антверпен 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Ройал Антверпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 1:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Серкль Брюгге 2:2 Ройал Антверпен Второй дивизион Ройал Антверпен 0:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 20 15 4 1 46 - 8 49
2. Гент 22 12 6 4 43 - 24 42
3. Ройал Антверпен 2:1 22 12 6 4 41 - 26 42
4. Шарлеруа 21 11 7 3 36 - 18 40
5. Стандард 22 11 5 6 40 - 25 38
6. Мехелен 22 10 4 8 33 - 34 34
7. Зульте-Варегем 21 9 4 8 31 - 28 31
8. Генк 21 9 4 8 32 - 30 31
9. Андерлехт 21 6 9 6 24 - 22 27
10. Мускрон-Перювельз 22 6 9 7 30 - 31 27
11. Сент-Трюйден 22 7 5 10 24 - 38 26
12. Кортрейк 22 6 4 12 28 - 36 22
13. Эйпен 22 5 5 12 18 - 35 20
14. Васланд-Беверен 22 5 5 12 19 - 42 20
15. Остенде 22 5 3 14 22 - 42 18
16. Серкль Брюгге 1:2 22 3 2 17 19 - 47 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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