Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
1:2
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
1:0
21' Гол
Antoine Colassin
1:1
40' Гол
Ванакен Ханс
67' Желтая карточка
Мехеле Брандон
78' Желтая карточка
Филипп Клемент
1:2
80' Гол
Ванакен Ханс
90' Желтая карточка
Соболь Эдуард
90'+7
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
4
Компани
Венсан
32
Люккассен
Деррик
22
Коббо
Элиас
49
Докю
Жереми
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
56
Салемакерс
Алексис
23
Цуль
Петер
19
Шадли
Насер
53
Antoine
Colassin
88
Миньоле
Симон
5
Одилон
Коссуну
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
42
Бонавентуре
Деннис
14
Окереке
Давид
16
Шрейверс
Сьебе
Андерлехт
4-5-1
Брюгге
4-3-3

Ход матча

21'
Antoine Colassin
(Салемакерс Алексис)
1:0
40'
1:1
Ванакен Ханс
46'
 
Коолс Дион
Одилон Коссуну
61'
 
Икома Луис
Окереке Давид
67'
 
Мехеле Брандон
67'
Амузу Френсис
Докю Жереми
 
74'
 
Кетеларе Шарль
Шрейверс Сьебе
78'
 
Филипп Клемент
80'
1:2
Ванакен Ханс
(Кетеларе Шарль)
83'
Влап Михел
Шадли Насер
 
90'
Каембе Эдо
Antoine Colassin
 
90'
 
Соболь Эдуард

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Ливингстон 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 2:0 Генк
Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге
Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брюгге: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт 0:2 Брюгге Кубок Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:3 Брюгге Первый дивизион А
Андерлехт 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 21 16 4 1 48 - 9 52
2. Гент 22 12 6 4 43 - 24 42
3. Ройал Антверпен 22 12 6 4 41 - 26 42
4. Шарлеруа 21 11 7 3 36 - 18 40
5. Стандард 22 11 5 6 40 - 25 38
6. Генк 1:0 22 10 4 8 33 - 30 34
7. Мехелен 22 10 4 8 33 - 34 34
8. Зульте-Варегем 0:1 22 9 4 9 31 - 29 31
9. Андерлехт 22 6 9 7 25 - 24 27
10. Мускрон-Перювельз 22 6 9 7 30 - 31 27
11. Сент-Трюйден 22 7 5 10 24 - 38 26
12. Кортрейк 22 6 4 12 28 - 36 22
13. Эйпен 22 5 5 12 18 - 35 20
14. Васланд-Беверен 22 5 5 12 19 - 42 20
15. Остенде 22 5 3 14 22 - 42 18
16. Серкль Брюгге 22 3 2 17 19 - 47 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Antoine Colassin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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