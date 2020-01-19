Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
1:2
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Брюгге
1:0
21' ГолAntoine Colassin
1:1
40' ГолВанакен Ханс
67' Желтая карточкаМехеле Брандон
78' Желтая карточкаФилипп Клемент
1:2
80' ГолВанакен Ханс
90' Желтая карточкаСоболь Эдуард
22
Коббо
Элиас
49
Докю
Жереми
23
Цуль
Петер
19
Шадли
Насер
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
19 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
21 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
80 Икома ЛуисНападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
21'
40'
1:1
67'
78'
80'
1:2
90'
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Ливингстон 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 2:0 Генк
Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге
Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брюгге: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|16
|4
|1
|48 - 9
|52
|2.
|Гент
|22
|12
|6
|4
|43 - 24
|42
|3.
|Ройал Антверпен
|22
|12
|6
|4
|41 - 26
|42
|4.
|Шарлеруа
|21
|11
|7
|3
|36 - 18
|40
|5.
|Стандард
|22
|11
|5
|6
|40 - 25
|38
|6.
|Генк
|1:0
|22
|10
|4
|8
|33 - 30
|34
|7.
|Мехелен
|22
|10
|4
|8
|33 - 34
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|0:1
|22
|9
|4
|9
|31 - 29
|31
|9.
|Андерлехт
|22
|6
|9
|7
|25 - 24
|27
|10.
|Мускрон-Перювельз
|22
|6
|9
|7
|30 - 31
|27
|11.
|Сент-Трюйден
|22
|7
|5
|10
|24 - 38
|26
|12.
|Кортрейк
|22
|6
|4
|12
|28 - 36
|22
|13.
|Эйпен
|22
|5
|5
|12
|18 - 35
|20
|14.
|Васланд-Беверен
|22
|5
|5
|12
|19 - 42
|20
|15.
|Остенде
|22
|5
|3
|14
|22 - 42
|18
|16.
|Серкль Брюгге
|22
|3
|2
|17
|19 - 47
|11
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