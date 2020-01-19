Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
1:1
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel Зрители: 7059
ПСВ
1:0
68' ПенальтиОпоку Джонатан
1:1
90' ГолДюмфрис Дензел
14
Кум
Кристиан
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
-
23 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Руйтер РобинВратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Мадуэке НониНападающий
-
25 Доан РицуНападающий
-
-
Главный тренер: Фабер Эрнест
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
68'
1:0
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =1 -14ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен
АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Гелдерс Венендалсе 1:2 ПСВ
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 13
ПСВ: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 0
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Кубок ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|19
|15
|2
|2
|60 - 17
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|40 - 14
|41
|3.
|Виллем II
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|30 - 23
|36
|4.
|ПСВ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|43 - 24
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 28
|34
|6.
|Витесс
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 25
|33
|7.
|Утрехт
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 25
|28
|9.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|31 - 27
|26
|10.
|Гронинген
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 18
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|1:2 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|12.
|Эммен
|1:0 Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 34
|21
|13.
|Твенте
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|26 - 37
|20
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 45
|19
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 45
|17
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 45
|16
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|19 - 37
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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