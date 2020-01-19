Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7059
ПСВ
0'
1:0
68' Пенальти
Опоку Джонатан
1:1
90' Гол
Дюмфрис Дензел
90'+3
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
21
Линторст
Эверт
31
Каттермоул
Ли
8
Ван
Ойен
Петер
10
Опоку
Джонатан
29
Дарфалу
Усама
15
Синклейр
Джером
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
5
Баумгартль
Тимо
28
Боскальи
Оливье
18
Росарио
Пабло
24
Ихаттарен
Мохаммед
30
Томас
Райян
7
Брума
Арминду
10
Бергвейн
Стевен
19
Гакпо
Коди
ВВВ-Венло
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Ход матча

21'
Янссен Симон
Линторст Эверт
 
62'
 
Хендрикс Йоррит
Гакпо Коди
68'
Опоку Джонатан
1:0
73'
 
Мадуэке Нони
Брума Арминду
85'
Райт Хаджи
Синклейр Джером
 
90'
1:1
Дюмфрис Дензел
(Томас Райян)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =1 -14
ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен
АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Гелдерс Венендалсе 1:2 ПСВ
Фейеноорд 3:1 ПСВ ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 13
ПСВ: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 0
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Кубок ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 19 15 2 2 60 - 17 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 19 13 2 4 40 - 14 41
3. Виллем II Заявка 19 11 3 5 30 - 23 36
4. ПСВ Заявка 19 10 5 4 43 - 24 35
5. Фейеноорд Заявка 19 9 7 3 35 - 28 34
6. Витесс Заявка 19 10 3 6 35 - 25 33
7. Утрехт Заявка 19 9 3 7 36 - 28 30
8. Херенвен Заявка 19 7 7 5 30 - 25 28
9. Хераклес 0:1 Заявка 19 7 5 7 31 - 27 26
10. Гронинген Заявка 19 7 5 7 21 - 18 26
11. Спарта Роттердам 1:2 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
12. Эммен 1:0 Заявка 19 6 3 10 21 - 34 21
13. Твенте Заявка 19 5 5 9 26 - 37 20
14. Фортуна Ситтард Заявка 19 5 4 10 24 - 45 19
15. ПЕК Зволле Заявка 19 5 2 12 28 - 45 17
16. ВВВ-Венло Заявка 19 5 1 13 18 - 45 16
17. АДО Ден Хааг Заявка 18 3 4 11 19 - 37 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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