Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Аякс
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
1:0
15' Гол
Ван де Бек Донни
2:0
60' Гол
Гравенберх Райан
2:1
74' Гол
Пиру Йоэл
90'+2
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Вельтман
Йоел
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
22
Зиеш
Хаким
29
Гравенберх
Райан
49
Бабель
Райан
10
Тадич
Душан
11
Промес
Куинси
1
Харуш
Ариэль
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Матей
Юрген
5
Файе
Лассана
7
Харрауи
Абдау
6
Риго
Данте
8
Оассар
Адиль
10
Райхи
Мохаммед
9
Ахе
Рагнар
11
Йоостен
Патрик
Аякс
4-3-3
Спарта Роттердам
4-4-2

Ход матча

15'
Ван де Бек Донни
(Промес Куинси)
1:0
59'
Эккеленкамп Юрген
Зиеш Хаким
 
60'
Гравенберх Райан
(Эккеленкамп Юрген)
2:0
69'
 
Пиру Йоэл
Йоостен Патрик
70'
Траоре Лассина
Бабель Райан
 
74'
2:1
Пиру Йоэл
(Харрауи Абдау)
76'
Эйтинг Карел
Гравенберх Райан
 
81'
 
Пинту Мика
Харрауи Абдау
84'
 
Дуарте Дерой
Риго Данте

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Аякс 3:1 Брюгге Аякс 2:0 Эйпен Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Телстар 3:4 Аякс
АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Спарта Роттердам 2:2 Васланд-Беверен Спарта Роттердам 3:0 АЗ Алкмаар Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Эммен 2:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Витесс Херенвен 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Спарта Роттердам 1:0 Волендам Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Аякс ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Аякс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Спарта Роттердам 1:4 Аякс Эредивизие Спарта Роттердам 2:5 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Спарта Роттердам Эредивизие Аякс 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие
Спарта Роттердам 1:3 Аякс Эредивизие Спарта Роттердам 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 4:0 Аякс Премьер-лига Аякс 5:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Аякс 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 19 15 2 2 60 - 17 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 19 13 2 4 40 - 14 41
3. Виллем II Заявка 19 11 3 5 30 - 23 36
4. ПСВ Заявка 19 10 5 4 43 - 24 35
5. Фейеноорд Заявка 19 9 7 3 35 - 28 34
6. Витесс Заявка 19 10 3 6 35 - 25 33
7. Утрехт Заявка 19 9 3 7 36 - 28 30
8. Херенвен Заявка 19 7 7 5 30 - 25 28
9. Хераклес 0:1 Заявка 19 7 5 7 31 - 27 26
10. Гронинген Заявка 19 7 5 7 21 - 18 26
11. Спарта Роттердам 1:2 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
12. Эммен 1:0 Заявка 19 6 3 10 21 - 34 21
13. Твенте Заявка 19 5 5 9 26 - 37 20
14. Фортуна Ситтард Заявка 19 5 4 10 24 - 45 19
15. ПЕК Зволле Заявка 19 5 2 12 28 - 45 17
16. ВВВ-Венло Заявка 19 5 1 13 18 - 45 16
17. АДО Ден Хааг Заявка 18 3 4 11 19 - 37 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...