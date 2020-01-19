Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Спарта Роттердам
1:0
15' ГолВан де Бек Донни
2:0
60' ГолГравенберх Райан
2:1
74' ГолПиру Йоэл
24
Онана
Андре
22
Зиеш
Хаким
49
Бабель
Райан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Бабель РайанНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
5 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Де Йонг СимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фабри МайклВратарь
-
20 Кореманс ТимВратарь
-
12 Карами ХалидЗащитник
-
16 Пинту МикаЗащитник
-
15 Дуарте ДеройПолузащитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
-
13 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
60'
74'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 8
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5Аякс 3:1 Брюгге Аякс 2:0 Эйпен Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Телстар 3:4 Аякс
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +7 =5 -8Спарта Роттердам 2:2 Васланд-Беверен Спарта Роттердам 3:0 АЗ Алкмаар Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Эммен 2:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Витесс Херенвен 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Спарта Роттердам 1:0 Волендам Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Аякс ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Аякс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|19
|15
|2
|2
|60 - 17
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|40 - 14
|41
|3.
|Виллем II
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|30 - 23
|36
|4.
|ПСВ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|43 - 24
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 28
|34
|6.
|Витесс
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|35 - 25
|33
|7.
|Утрехт
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|36 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 25
|28
|9.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|31 - 27
|26
|10.
|Гронинген
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 18
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|1:2 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|12.
|Эммен
|1:0 Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 34
|21
|13.
|Твенте
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|26 - 37
|20
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 45
|19
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 45
|17
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|19
|5
|1
|13
|18 - 45
|16
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|19 - 37
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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