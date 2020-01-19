Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 51171
Реал Сосьедад
0'
16' Желтая карточка
Льоренте Диего
23' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
1:0
27' Гол
Иглесиас Борха
2:0
44' Гол
Хоакин Санчес
69' Желтая карточка
Морено Алекс
90' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
3:0
90' Гол
Каналес Серхио
90'+7
1
Роблес
Жоэль
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
32
Гонсалес
Эдгар
22
Эмерсон
Жуниор
10
Каналес
Серхио
24
Аленья
Карлес
18
Гуардадо
Андрес
15
Морено
Алекс
17
Хоакин
Санчес
9
Иглесиас
Борха
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
24
Ле
Норман
Робен
3
Льоренте
Диего
12
Муньос
Айхен
21
Эдегор
Мартин
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
Бетис
3-5-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

16'
 
Льоренте Диего
23'
Гуардадо Андрес
 
27'
Иглесиас Борха
(Каналес Серхио)
1:0
44'
Хоакин Санчес
(Эмерсон Жуниор)
2:0
57'
 
Барренечеа Андер
Исак Александр
68'
Гидо Родригес
Аленья Карлес
 
69'
Морено Алекс
 
71'
 
Виллиан Жозе
Порту Кристиан
74'
Морон Лорен
Иглесиас Борха
 
80'
 
Горосабел Андони
Сальдуа Хосеба
82'
Тельо Кристиан
Хоакин Санчес
 
90'
Эмерсон Жуниор
 
90'
Каналес Серхио
(Гуардадо Андрес)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис
Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Бетис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Реал Сосьедад 3:1 Бетис Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 0:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
2. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
3. Севилья Заявка 20 10 5 5 25 - 20 35
4. Атлетико М Заявка 20 9 8 3 22 - 14 35
5. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
6. Реал Сосьедад Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
7. Валенсия Заявка 20 8 7 5 30 - 29 31
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Вильярреал 0:1 Заявка 20 8 4 8 33 - 27 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Бетис Заявка 20 7 6 7 29 - 32 27
12. Леванте Заявка 20 8 2 10 26 - 30 26
13. Осасуна Заявка 20 5 10 5 26 - 25 25
14. Алавес Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
15. Эйбар Заявка 20 6 4 10 20 - 29 22
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 20 5 3 12 22 - 34 18
18. Сельта Заявка 19 3 6 10 16 - 29 15
19. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
20. Эспаньол 1:0 Заявка 20 3 5 12 15 - 36 14
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 3:0 Реал Сосьедад
Бетис
29.9% (43)
Ничья
46.5% (67)
Реал Сосьедад
23.6% (34)
1:1 Ничья
39.6% (57)
1:2 Реал Сосьедад
20.1% (29)
1:0 Бетис
13.2% (19)
2:1 Бетис
12.5% (18)
2:2 Ничья
4.9% (7)
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