Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

96' Бетис заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Каналес Серхио изменил счет на табло!

93' Гуардадо Андрес разрезает оборону соперника отличным пасом

93' Бетис имеет хороший шанс забить.

92' Эмерсон Жуниор получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Муньос Айхен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Хоакин Санчес из команды Бетис является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

81' Пространство открывается для Оярсабаль Микель , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

80' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Бартра Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Сегодняшная посещаемость составляет 51171 болельщиков

71' Удар от ворот произведет Бетис

70' Удар от ворот произведет Бетис

70' Пространство открывается для Порту Кристиан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

69' Морено Алекс получил желтую карточку от судьи

67' Бетис имеет хороший шанс забить.

66' Удар от ворот произведет Бетис

64' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

57' Удар от ворот произведет Бетис

57' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Бетис имеет хороший шанс забить.

55' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Бетис имеет хороший шанс забить.

53' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Мерино Микель

51' Плохо играет Роблес Жоэль - неудачный вынос, и мяч у соперниц

51' Хорошо играет на выходе Ремиро Алехандро - мяч в ее руках

51' Хоакин Санчес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

50' Гевара Андер ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля