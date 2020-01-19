Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
3:0
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 51171
Реал Сосьедад
16' Желтая карточкаЛьоренте Диего
23' Желтая карточкаГуардадо Андрес
1:0
27' ГолИглесиас Борха
2:0
44' ГолХоакин Санчес
69' Желтая карточкаМорено Алекс
90' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
3:0
90' ГолКаналес Серхио
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Морено АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
23'
27'
1:0
44'
2:0
69'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +8 =6 -6Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис
Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Бетис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|25 - 20
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|22 - 14
|35
|5.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|7.
|Валенсия
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|30 - 29
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 13
|29
|9.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 27
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Бетис
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 32
|27
|12.
|Леванте
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 30
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|26 - 25
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 29
|22
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 34
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|19.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|20.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|20
|3
|5
|12
|15 - 36
|14
Бетис
29.9% (43)
Ничья
46.5% (67)
Реал Сосьедад
23.6% (34)
1:1 Ничья
39.6% (57)
1:2 Реал Сосьедад
20.1% (29)
1:0 Бетис
13.2% (19)
2:1 Бетис
12.5% (18)
2:2 Ничья
4.9% (7)
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