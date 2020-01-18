Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Алавес
0' 1'
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
18
Кабако
Эрик
15
Постиго
Серхио
3
Антонио
Гарсия
24
Кампанья
Хосе
5
Радоя
Неманья
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
21
Майораль
Борха
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
10
Камараса
Виктор
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Леванте
4-4-2
Алавес
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте
Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид
Алавес Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес

Последние игры между собой

Леванте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Алавес 1:0 Леванте Ла Лига Алавес 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Алавес Примера Алавес 1:0 Леванте Примера
Леванте 0:2 Алавес Примера Алавес 1:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:2 Леванте Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
2. Реал Мадрид Заявка 19 11 7 1 36 - 12 40
3. Севилья Заявка 19 10 5 4 24 - 18 35
4. Атлетико М Заявка 19 9 8 2 22 - 12 35
5. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 4 6 33 - 25 31
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Вильярреал Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Леванте Заявка 19 8 2 9 26 - 29 26
12. Бетис Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
13. Осасуна Заявка 19 5 9 5 26 - 25 24
14. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
15. Алавес Заявка 19 5 5 9 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
17. Мальорка Заявка 19 4 3 12 18 - 33 15
18. Сельта Заявка 19 3 6 10 16 - 29 15
19. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
20. Эспаньол Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
  • Первый тайм
  • 1'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Алавес
Леванте
81.6% (115)
Ничья
14.9% (21)
Алавес
3.5% (5)
2:1 Леванте
46.1% (65)
1:0 Леванте
27% (38)
1:1 Ничья
12.1% (17)
2:0 Леванте
5% (7)
1:2 Алавес
2.1% (3)
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