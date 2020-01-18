Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Алавес
18
Кабако
Эрик
11
Моралес
Луис
23
Химо
Наварро
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бурги ХорхеНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =3 -8Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте
Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид
Алавес Последние 20 матчей: +5 =4 -11Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес
Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес
Последние игры между собой
Леванте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|36 - 12
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 18
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|22 - 12
|35
|5.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 25
|31
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 25
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 13
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 29
|26
|12.
|Бетис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|13.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|26 - 25
|24
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 23
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 33
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|19.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
Леванте
81.6% (115)
Ничья
14.9% (21)
Алавес
3.5% (5)
2:1 Леванте
46.1% (65)
1:0 Леванте
27% (38)
1:1 Ничья
12.1% (17)
2:0 Леванте
5% (7)
1:2 Алавес
2.1% (3)
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