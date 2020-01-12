Испания: Ла Лига 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Севилья До начала игры, которая состоится 18.01.2020, осталось 2 дня 16 часов 18 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





