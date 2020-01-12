Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Севилья

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б
Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид
Севилья Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья
Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Севилья: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Севилья 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Реал Мадрид Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
2. Реал Мадрид Заявка 19 11 7 1 36 - 12 40
3. Севилья Заявка 19 10 5 4 24 - 18 35
4. Атлетико М Заявка 19 9 8 2 22 - 12 35
5. Реал Сосьедад Заявка 19 9 4 6 33 - 25 31
6. Валенсия Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
7. Хетафе Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Вильярреал Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Леванте Заявка 19 8 2 9 26 - 29 26
12. Бетис Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
13. Осасуна Заявка 19 5 9 5 26 - 25 24
14. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
15. Алавес Заявка 19 5 5 9 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
17. Мальорка Заявка 19 4 3 12 18 - 33 15
18. Сельта Заявка 19 3 6 10 16 - 29 15
19. Леганес Заявка 19 3 5 11 16 - 30 14
20. Эспаньол Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Севилья

    До начала игры, которая состоится 18.01.2020, осталось 2 дня 16 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья
    Реал Мадрид
    83.7% (41)
    Ничья
    16.3% (8)
    Севилья
    0% (0)
    2:1 Реал Мадрид
    40.8% (20)
    2:0 Реал Мадрид
    22.4% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    14.3% (7)
    2:2 Ничья
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
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