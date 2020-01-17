Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 11450
Хетафе
0'
0:1
12' Гол
Кабрера Леандро
15' Желтая карточка
Ньом Аллан
0:2
21' Гол
Ньом Аллан
0:3
33' Гол
Мата Хайме
53' Желтая карточка
Роке Меса
56' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
64' Желтая карточка
Максимович Неманья
66' Желтая карточка
Арнаис Хосе
72' Желтая карточка
Мата Хайме
76' Желтая карточка
Ресио Хосе
90' Желтая карточка
Перес Рубен
90' Желтая карточка
Сильва Хонатан
90' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90'+4
1
Куэльяр
Иван
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
4
Омеруо
Кеннет
5
Сильва
Хонатан
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
21
Перес
Рубен
6
Роке
Меса
18
Каррильо
Гидо
7
Брайтвайт
Мартин
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
Леганес
5-3-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Кабрера Леандро
(Дамиан Суарес)
15'
 
Ньом Аллан
21'
0:2
Ньом Аллан
(Кукурелья Марк)
31'
 
Этебо Огенекаро
Ньом Аллан
33'
0:3
Мата Хайме
(Видаль Молина)
46'
Ресио Хосе
Тарин Родриго
 
53'
Роке Меса
 
56'
Брайтвайт Мартин
 
57'
Арнаис Хосе
Роке Меса
 
64'
 
Максимович Неманья
66'
Арнаис Хосе
 
72'
 
Мата Хайме
76'
Ресио Хосе
 
77'
Руибаль Айтор
Оскар Родригес
 
84'
 
Дуро Уго
Видаль Молина
89'
 
Фахир Файсал
Кукурелья Марк
90'
Перес Рубен
 
90'
Сильва Хонатан
 
90'
 
Дамиан Суарес

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 22 Нарушения правил 15
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес
Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес
Хетафе Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе
Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона

Последние игры между собой

Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Хетафе 2:0 Леганес Ла Лига Хетафе 0:2 Леганес Примера Леганес 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Леганес Примера
Леганес 1:2 Хетафе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
2. Реал Мадрид Заявка 19 11 7 1 36 - 12 40
3. Севилья Заявка 19 10 5 4 24 - 18 35
4. Атлетико М Заявка 19 9 8 2 22 - 12 35
5. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 4 6 33 - 25 31
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Вильярреал Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Леванте Заявка 19 8 2 9 26 - 29 26
12. Бетис Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
13. Осасуна Заявка 19 5 9 5 26 - 25 24
14. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
15. Алавес Заявка 19 5 5 9 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
17. Мальорка Заявка 19 4 3 12 18 - 33 15
18. Сельта Заявка 19 3 6 10 16 - 29 15
19. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
20. Эспаньол Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 0:3 Хетафе
Леганес
24.1% (35)
Ничья
43.4% (63)
Хетафе
32.4% (47)
1:1 Ничья
37.9% (55)
0:1 Хетафе
13.8% (20)
1:2 Хетафе
13.1% (19)
1:0 Леганес
11.7% (17)
2:1 Леганес
9% (13)
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