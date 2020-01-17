Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 11450 болельщиков

92' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

92' Матч возобновлен

91' Сильва Хонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Перес Рубен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

91' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

91' Дамиан Суарес получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Куэльяр Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Отличную защиту показывает Омеруо Кеннет от команды Леганес , не дает пропустить гол своей команде.

89' Куэльяр Иван ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

88' Удар от ворот произведет Хетафе

87' Пространство открывается для Арнаис Хосе , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

87' Руибаль Айтор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

85' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

80' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

78' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Кукурелья Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи

75' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Мата Хайме получил желтую карточку от судьи

72' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Матч возобновлен

66' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Арнаис Хосе получил желтую карточку от судьи

65' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Максимович Неманья получил желтую карточку от судьи

64' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Оливера Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Брайтвайт Мартин получил желтую карточку от судьи

55' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Леганес

54' Арамбарри Мауро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

53' Рефери не любит споров - именно за это Роке Меса сейчас получил желтую

52' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля