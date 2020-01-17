Испания: Ла Лига 2019-2020
0:1
12' ГолКабрера Леандро
15' Желтая карточкаНьом Аллан
0:2
21' ГолНьом Аллан
0:3
33' ГолМата Хайме
53' Желтая карточкаРоке Меса
56' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
64' Желтая карточкаМаксимович Неманья
66' Желтая карточкаАрнаис Хосе
72' Желтая карточкаМата Хайме
76' Желтая карточкаРесио Хосе
90' Желтая карточкаПерес Рубен
90' Желтая карточкаСильва Хонатан
90' Желтая карточкаДамиан Суарес
21
Перес
Рубен
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Дьедью АматПолузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
0:1
15'
21'
0:2
33'
0:3
53'
56'
57'
66'
72'
76'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
22 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +5 =5 -10Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес
Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес
Хетафе Последние 20 матчей: +11 =2 -7Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе
Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона
Последние игры между собой
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|36 - 12
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 18
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|22 - 12
|35
|5.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 25
|31
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 25
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 13
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 29
|26
|12.
|Бетис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|13.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|26 - 25
|24
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 23
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 33
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|19.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
Леганес
24.1% (35)
Ничья
43.4% (63)
Хетафе
32.4% (47)
1:1 Ничья
37.9% (55)
0:1 Хетафе
13.8% (20)
1:2 Хетафе
13.1% (19)
1:0 Леганес
11.7% (17)
2:1 Леганес
9% (13)
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