Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Атлетик Б
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 41348
Сельта
0'
13' Желтая карточка
Капа Андер
19' Желтая карточка
Лопес Унаи
23' Желтая карточка
Араухо Нестор
27' Желтая карточка
Юри Берчиче
0:1
56' Гол
Рафинья Алькантара
73' Желтая карточка
Рубен Бланко
1:1
76' Пенальти
Гарсия Рауль
83' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90' Желтая карточка
Васкес Кевин
90'+6
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
8
Лопес
Унаи
14
Гарсия
Дани
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
19
Ибай
Гомес
22
Гарсия
Рауль
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
21
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
8
Пейнадо
Франсиско
5
Йокушлу
Окай
12
Рафинья
Алькантара
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
23
Браис
Мендес
Атлетик Б
4-2-3-1
Сельта
4-3-3

Ход матча

13'
Капа Андер
 
19'
Лопес Унаи
 
23'
 
Араухо Нестор
27'
Юри Берчиче
 
56'
0:1
Рафинья Алькантара
(Аспас Яго)
67'
Вильялибре Асьер
Ибай Гомес
 
68'
 
Шейх Пап
Санти Мина
73'
 
Рубен Бланко
76'
Гарсия Рауль
1:1
79'
 
Денис Суарес
Рафинья Алькантара
82'
Лекуе Иньиго
Уильямс Иньяки
 
83'
Иньиго Мартинес
 
88'
 
Айду Джозеф
Браис Мендес
90'
 
Васкес Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б
Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес
Сельта Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта
Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Сельта 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 3:1 Сельта Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Сельта Примера
Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
2. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
3. Севилья Заявка 20 10 5 5 25 - 20 35
4. Атлетико М Заявка 20 9 8 3 22 - 14 35
5. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
6. Реал Сосьедад Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
7. Валенсия Заявка 20 8 7 5 30 - 29 31
8. Атлетик Б Заявка 20 7 9 4 21 - 14 30
9. Вильярреал Заявка 20 8 4 8 34 - 28 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Бетис Заявка 20 7 6 7 29 - 32 27
12. Леванте Заявка 20 8 2 10 26 - 30 26
13. Осасуна Заявка 20 5 10 5 26 - 25 25
14. Алавес Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
15. Эйбар Заявка 20 6 4 10 20 - 29 22
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 20 5 3 12 22 - 34 18
18. Сельта Заявка 20 3 7 10 17 - 30 16
19. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
20. Эспаньол Заявка 20 3 5 12 16 - 37 14
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Сельта
Атлетик Б
82.9% (116)
Ничья
14.3% (20)
Сельта
2.9% (4)
1:0 Атлетик Б
33.6% (47)
2:1 Атлетик Б
32.1% (45)
1:1 Ничья
11.4% (16)
2:0 Атлетик Б
10% (14)
3:1 Атлетик Б
5% (7)
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