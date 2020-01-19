Испания: Ла Лига 2019-2020

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошо играет на выходе Рубен Бланко - мяч в ее руках

44' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Рафинья Алькантара из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Как она упустила момент!?! Санти Мина имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

40' Сельта имеет хороший шанс забить.

39' Йокушлу Окай из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Сельта

38' Матч возобновлен

37' Рубен Бланко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Сельта

34' Браис Мендес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Муньяин Икер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Браис Мендес ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

33' Великолепное видение игры демонстрирует Аспас Яго из команды Сельта , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

32' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Олаза Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Васкес Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Юри Берчиче получил желтую карточку от судьи

26' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

25' Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Араухо Нестор получает желтую карточку за неспортивное поведение

21' Пейнадо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновлен

20' Санти Мина на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи

19' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Пейнадо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

18' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Лопес Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сельта имеет хороший шанс забить.

14' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Олаза Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Капа Андер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Сельта имеет хороший шанс забить.

12' Удар от ворот произведет Сельта

12' Что за промах! У Иньиго Мартинес была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

11' Мурильо Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Плохо играет Рубен Бланко - неудачный вынос, и мяч у соперниц

9' Удар от ворот произведет Сельта

8' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

8' Хорошо играет на выходе Эррерин Яго - мяч в ее руках

8' Сельта имеет хороший шанс забить.

8' Удар от ворот произведет Сельта

6' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Санти Мина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Плохо играет Рубен Бланко - неудачный вынос, и мяч у соперниц

5' Мурильо Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Хорошие скиллы дриблинга показывает Гарсия Рауль , обходя своих соперников

5' Сельта имеет хороший шанс забить.

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Сельта

3' Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сельта начинает с центра поля