Испания: Ла Лига 2019-2020
13' Желтая карточкаКапа Андер
19' Желтая карточкаЛопес Унаи
23' Желтая карточкаАраухо Нестор
27' Желтая карточкаЮри Берчиче
0:1
56' ГолРафинья Алькантара
73' Желтая карточкаРубен Бланко
1:1
76' ПенальтиГарсия Рауль
83' Желтая карточкаИньиго Мартинес
90' Желтая карточкаВаскес Кевин
13
Эррерин
Яго
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
19
Ибай
Гомес
22
Гарсия
Рауль
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
15
Олаза
Лукас
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
23
Браис
Мендес
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
23 Кодро КенанПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
23 Браис МендесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
19'
23'
27'
56'
0:1
68'
73'
76'
1:1
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 3
-
13 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б
Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес
Сельта Последние 20 матчей: +4 =7 -9Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта
Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|25 - 20
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|22 - 14
|35
|5.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|7.
|Валенсия
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|30 - 29
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|21 - 14
|30
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 28
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Бетис
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 32
|27
|12.
|Леванте
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 30
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|26 - 25
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 29
|22
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 34
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|17 - 30
|16
|19.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 37
|14
Атлетик Б
82.9% (116)
Ничья
14.3% (20)
Сельта
2.9% (4)
1:0 Атлетик Б
33.6% (47)
2:1 Атлетик Б
32.1% (45)
1:1 Ничья
11.4% (16)
2:0 Атлетик Б
10% (14)
3:1 Атлетик Б
5% (7)
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