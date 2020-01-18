Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Осасуна
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Вальядолид
0' 3'
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
21
Перес
Иньиго
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
20
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
22
Адриан
Лопес
1
Масип
Хорди
18
Антонио
Ангуло
Хесус
24
Хоакин
Фернандес
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
6
Гарсия
Рауль
II
21
Мичел
Эрреро
16
Сан
Эметерио
Феде
14
Алькарас
Рубен
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
Осасуна
4-4-2
Вальядолид
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна
Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид
Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 7
Вальядолид 1:1 Осасуна Ла Лига Вальядолид 2:0 Осасуна Сегунда Осасуна 4:2 Вальядолид Сегунда Осасуна 1:0 Вальядолид Сегунда
Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
2. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
3. Атлетико М Заявка 19 9 8 2 22 - 12 35
4. Севилья Заявка 20 10 5 5 25 - 20 35
5. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 4 6 33 - 25 31
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Вильярреал Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Леванте Заявка 20 8 2 10 26 - 30 26
12. Бетис Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
13. Осасуна Заявка 19 5 9 5 26 - 25 24
14. Алавес Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
15. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
16. Эйбар Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
17. Мальорка Заявка 19 4 3 12 18 - 33 15
18. Сельта Заявка 19 3 6 10 16 - 29 15
19. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
20. Эспаньол Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
  • Первый тайм
  • 2'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 1'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Осасуна начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Вальядолид
Осасуна
64% (89)
Ничья
23.7% (33)
Вальядолид
12.2% (17)
1:0 Осасуна
29.5% (41)
2:1 Осасуна
28.8% (40)
1:1 Ничья
20.9% (29)
1:2 Вальядолид
8.6% (12)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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