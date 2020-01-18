Испания: Ла Лига 2019-2020
Осасуна
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Эль-Садар
Вальядолид
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Вильяр ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =8 -5Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна
Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =8 -5Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид
Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 7
Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|22 - 12
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|25 - 20
|35
|5.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 25
|31
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 25
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 13
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Леванте
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 30
|26
|12.
|Бетис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|13.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|26 - 25
|24
|14.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 23
|21
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 33
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|19.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
Осасуна
64% (89)
Ничья
23.7% (33)
Вальядолид
12.2% (17)
1:0 Осасуна
29.5% (41)
2:1 Осасуна
28.8% (40)
1:1 Ничья
20.9% (29)
1:2 Вальядолид
8.6% (12)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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