Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эйбар
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада Логроньес 0:5 Эйбар
Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Атлетико М 3:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Эйбар Примера Атлетико М 2:2 Эйбар Примера
Эйбар 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эйбар Примера Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Эйбар 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
2. Реал Мадрид Заявка 19 11 7 1 36 - 12 40
3. Севилья Заявка 19 10 5 4 24 - 18 35
4. Атлетико М Заявка 19 9 8 2 22 - 12 35
5. Реал Сосьедад Заявка 19 9 4 6 33 - 25 31
6. Валенсия Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
7. Хетафе Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Вильярреал Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Леванте Заявка 19 8 2 9 26 - 29 26
12. Бетис Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
13. Осасуна Заявка 19 5 9 5 26 - 25 24
14. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
15. Алавес Заявка 19 5 5 9 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
17. Мальорка Заявка 19 4 3 12 18 - 33 15
18. Сельта Заявка 19 3 6 10 16 - 29 15
19. Леганес Заявка 19 3 5 11 16 - 30 14
20. Эспаньол Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 18.01.2020, осталось 2 дня 21 час 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Эйбар - Атлетико М
    Эйбар
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    Атлетико М
    97.8% (45)
    1:2 Атлетико М
    37% (17)
    0:1 Атлетико М
    28.3% (13)
    0:2 Атлетико М
    21.7% (10)
    1:3 Атлетико М
    4.3% (2)
    0:3 Атлетико М
    4.3% (2)
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