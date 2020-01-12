Испания: Ла Лига 2019-2020
Эйбар
Позже
Стадион: Ипуруа
Атлетико М
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада Логроньес 0:5 Эйбар
Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =7 -4Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|36 - 12
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 18
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|22 - 12
|35
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 25
|31
|6.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 25
|31
|7.
|Хетафе
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 13
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 29
|26
|12.
|Бетис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|13.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|26 - 25
|24
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 23
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 33
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|19.
|Леганес
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
Эйбар
0% (0)
Ничья
2.2% (1)
Атлетико М
97.8% (45)
1:2 Атлетико М
37% (17)
0:1 Атлетико М
28.3% (13)
0:2 Атлетико М
21.7% (10)
1:3 Атлетико М
4.3% (2)
0:3 Атлетико М
4.3% (2)
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