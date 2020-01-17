Турция: Суперлига 2019-2020

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Анкарагюджю
0:0
Перерыв

Стадион:
Коньяспор
0'
36' Желтая карточка
Милошевич Дени
1
Челикай
Корджан
19
Cebrail
Karayel
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
8
Пинту
Тьягу
21
Моке
Вильфрид
14
Фати
Рикардо
70
Кициу
Стелиос
3
Агчай
Седат
23
Парлак
Илхан
7
Скарионе
Эсекьель
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
7
Шахинер
Омер
Али
6
Йонссон
Йенс
2
Фындыклы
Волкан
11
Милошевич
Дени
88
Erdon
Daci
99
Thuram
II
Анкарагюджю
4-2-3-1
Коньяспор
4-4-2

Ход матча

36'
 
Милошевич Дени

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю
Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор
Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Анкарагюджю Суперлига Коньяспор 1:0 Анкарагюджю Турецкая первая лига
Коньяспор 0:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 4:1 Коньяспор Суперлига Анкарагюджю 1:3 Коньяспор Суперлига Анкарагюджю 0:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 17 11 4 2 35 - 16 37
2. Истанбул Башакшехир 17 9 6 2 32 - 17 33
3. Трабзонспор 17 9 5 3 35 - 19 32
4. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 21 31
5. Бешикташ 17 9 3 5 27 - 22 30
6. Аланьяспор 17 8 5 4 31 - 16 29
7. Галатасарай 17 7 6 4 23 - 15 27
8. Малатьяспор 17 6 6 5 32 - 22 24
9. Гёзтепе 17 6 6 5 19 - 19 24
10. Газишехир Газиантеп 17 6 6 5 26 - 28 24
11. Денизлиспор 17 6 4 7 19 - 23 22
12. Ризеспор 17 6 2 9 17 - 27 20
13. Генчлербирлиги 17 4 6 7 28 - 32 18
14. Коньяспор 0:0 18 3 7 8 15 - 24 16
15. Касымпаша 17 4 3 10 26 - 34 15
16. Анкарагюджю 0:0 18 2 7 9 15 - 34 13
17. Антальяспор 17 2 6 9 14 - 33 12
18. Кайсериспор 17 2 4 11 16 - 42 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Милошевич Дени получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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