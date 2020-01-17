Турция: Суперлига 2019-2020
Анкарагюджю
0:0
Перерыв
Стадион: Eryaman Stadyumu
Коньяспор
36' Желтая карточкаМилошевич Дени
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
14
Фати
Рикардо
23
Парлак
Илхан
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
88
Erdon
Daci
99
Thuram
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
95 Sadaev Zaur2
-
-
-
45 Alper Onal
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Erdon DaciНападающий
-
99 Thuram IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
23 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
-
32 Ali Karakaya
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
36'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +2 =6 -12Анкарагюджю 0:1 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю
Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю
Коньяспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор
Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|2.
|Истанбул Башакшехир
|17
|9
|6
|2
|32 - 17
|33
|3.
|Трабзонспор
|17
|9
|5
|3
|35 - 19
|32
|4.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|5.
|Бешикташ
|17
|9
|3
|5
|27 - 22
|30
|6.
|Аланьяспор
|17
|8
|5
|4
|31 - 16
|29
|7.
|Галатасарай
|17
|7
|6
|4
|23 - 15
|27
|8.
|Малатьяспор
|17
|6
|6
|5
|32 - 22
|24
|9.
|Гёзтепе
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|10.
|Газишехир Газиантеп
|17
|6
|6
|5
|26 - 28
|24
|11.
|Денизлиспор
|17
|6
|4
|7
|19 - 23
|22
|12.
|Ризеспор
|17
|6
|2
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Генчлербирлиги
|17
|4
|6
|7
|28 - 32
|18
|14.
|Коньяспор
|0:0
|18
|3
|7
|8
|15 - 24
|16
|15.
|Касымпаша
|17
|4
|3
|10
|26 - 34
|15
|16.
|Анкарагюджю
|0:0
|18
|2
|7
|9
|15 - 34
|13
|17.
|Антальяспор
|17
|2
|6
|9
|14 - 33
|12
|18.
|Кайсериспор
|17
|2
|4
|11
|16 - 42
|10
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