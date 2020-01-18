Турция: Суперлига 2019-2020

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Газишехир Газиантеп
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Фенербахче
0'
8' Желтая карточка
Jefferson IV
12' Желтая карточка
Oguz Ceylan
18' Желтая карточка
Чигерчи Толга
27' Желтая карточка
Байиндыр Алтай
32'
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
8
Jefferson
IV
3
Джилободжи
Папи
18
Диарра
Сулеймане
15
Чибсах
Юссиф
10
Кайоде
Оларенваджу
7
Озер
Кенан
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
15
Азиз
Сердар
25
Жаилсон
Маркес
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
5
Белёзоглу
Эмре
14
Чигерчи
Толга
10
Крузе
Макс
7
Туфан
Озан
94
Мурики
Ведат
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

8'
Jefferson IV
 
12'
Oguz Ceylan
 
18'
 
Чигерчи Толга
27'
 
Байиндыр Алтай

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ
Фенербахче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче
Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 17 11 4 2 35 - 16 37
2. Истанбул Башакшехир 18 10 6 2 36 - 18 36
3. Трабзонспор 17 9 5 3 35 - 19 32
4. Аланьяспор 18 9 5 4 36 - 17 32
5. Фенербахче 0:0 18 9 5 4 34 - 21 32
6. Бешикташ 17 9 3 5 27 - 22 30
7. Галатасарай 17 7 6 4 23 - 15 27
8. Газишехир Газиантеп 0:0 18 6 7 5 26 - 28 25
9. Гёзтепе 17 6 6 5 19 - 19 24
10. Малатьяспор 18 6 6 6 33 - 26 24
11. Денизлиспор 17 6 4 7 19 - 23 22
12. Ризеспор 17 6 2 9 17 - 27 20
13. Генчлербирлиги 17 4 6 7 28 - 32 18
14. Коньяспор 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Касымпаша 17 4 3 10 26 - 34 15
16. Антальяспор 17 2 6 9 14 - 33 12
17. Анкарагюджю 18 2 6 10 15 - 35 12
18. Кайсериспор 18 2 4 12 17 - 47 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Байиндыр Алтай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Чигерчи Толга получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Oguz Ceylan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Jefferson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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