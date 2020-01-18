Турция: Суперлига 2019-2020
Газишехир Газиантеп
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Газиантеп
Фенербахче
8' Желтая карточкаJefferson IV
12' Желтая карточкаOguz Ceylan
18' Желтая карточкаЧигерчи Толга
27' Желтая карточкаБайиндыр Алтай
17
Oguz
Ceylan
15
Чибсах
Юссиф
15
Азиз
Сердар
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Потук АлперПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
8'
12'
18'
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =5 -5Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ
Фенербахче Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче
Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|2.
|Истанбул Башакшехир
|18
|10
|6
|2
|36 - 18
|36
|3.
|Трабзонспор
|17
|9
|5
|3
|35 - 19
|32
|4.
|Аланьяспор
|18
|9
|5
|4
|36 - 17
|32
|5.
|Фенербахче
|0:0
|18
|9
|5
|4
|34 - 21
|32
|6.
|Бешикташ
|17
|9
|3
|5
|27 - 22
|30
|7.
|Галатасарай
|17
|7
|6
|4
|23 - 15
|27
|8.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|18
|6
|7
|5
|26 - 28
|25
|9.
|Гёзтепе
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|10.
|Малатьяспор
|18
|6
|6
|6
|33 - 26
|24
|11.
|Денизлиспор
|17
|6
|4
|7
|19 - 23
|22
|12.
|Ризеспор
|17
|6
|2
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Генчлербирлиги
|17
|4
|6
|7
|28 - 32
|18
|14.
|Коньяспор
|18
|4
|6
|8
|16 - 24
|18
|15.
|Касымпаша
|17
|4
|3
|10
|26 - 34
|15
|16.
|Антальяспор
|17
|2
|6
|9
|14 - 33
|12
|17.
|Анкарагюджю
|18
|2
|6
|10
|15 - 35
|12
|18.
|Кайсериспор
|18
|2
|4
|12
|17 - 47
|10
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