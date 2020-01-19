Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Антальяспор
0:3
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
0:1
16' Гол
Акбунар Халиль
24' Желтая карточка
Синик Догукан
0:2
36' Гол
Гюрлер Сердар
40' Желтая карточка
Анжело Диего
45' Желтая карточка
Озмерт Хакан
0:3
45' Гол
Айдогду Сонер
61' Желтая карточка
Айдогду Сонер
85' Вторая желтая карточка
Анжело Диего
90' Желтая карточка
Yalcin Kayan
90'+6
25
Боффин
Рууд
28
Челюстка
Ондржей
3
Анжело
Диего
20
Чико
Луис
13
Кудряшов
Фёдор
7
Синик
Догукан
8
Шарлес
Фернандо
23
Амилтон
Минервино
88
Озмерт
Хакан
92
Шахешух
Атиф
9
Бланко-Лещук
Густаво
13
Бету
Антониу
77
Murat
Paluli
6
Борхес
Сельсо
55
Швехлен
Лео
41
Berkan
Emir2
8
Andre
Castro1
88
Айдогду
Сонер
11
Гюрлер
Сердар
99
Наполеони
Стефано
7
Акбунар
Халиль
32
Джером
Кэмерон
Антальяспор
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Акбунар Халиль
(Айдогду Сонер)
24'
Синик Догукан
 
36'
0:2
Гюрлер Сердар
40'
Анжело Диего
 
45'
Озмерт Хакан
 
45'
0:3
Айдогду Сонер
(Акбунар Халиль)
46'
Bunyamin Balci
Шахешух Атиф
 
61'
 
Айдогду Сонер
67'
 
Yalcin Kayan
Айдогду Сонер
75'
Алпсой Харун
Синик Догукан
 
85'
Анжело Диего
 
88'
Фреди Гомеш
Озмерт Хакан
 
90'
 
Yalcin Kayan
90'
 
Кадах Дениз
Наполеони Стефано
90'
 
Трипич Златко
Акбунар Халиль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор
Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай
Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Фенербахче Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:2 Алтынорду Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Антальяспор 4:3 Гёзтепе Кубок Гёзтепе 0:0 Антальяспор Суперлига Гёзтепе 4:1 Антальяспор Суперлига Гёзтепе 3:0 Антальяспор Кубок
Антальяспор 3:3 Гёзтепе Кубок Антальяспор 1:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Гёзтепе Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 17 11 4 2 35 - 16 37
2. Истанбул Башакшехир 18 10 6 2 36 - 18 36
3. Трабзонспор 18 10 5 3 41 - 19 35
4. Фенербахче 18 10 4 4 36 - 21 34
5. Аланьяспор 18 9 5 4 36 - 17 32
6. Бешикташ 17 9 3 5 27 - 22 30
7. Галатасарай 18 8 6 4 25 - 16 30
8. Гёзтепе 18 7 6 5 22 - 19 27
9. Малатьяспор 18 6 6 6 33 - 26 24
10. Газишехир Газиантеп 18 6 6 6 26 - 30 24
11. Денизлиспор 18 6 4 8 20 - 25 22
12. Ризеспор 17 6 2 9 17 - 27 20
13. Генчлербирлиги 17 4 6 7 28 - 32 18
14. Коньяспор 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Касымпаша 18 4 3 11 26 - 40 15
16. Анкарагюджю 18 2 6 10 15 - 35 12
17. Антальяспор 18 2 6 10 14 - 36 12
18. Кайсериспор 18 2 4 12 17 - 47 10
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...