Турция: Суперлига 2019-2020
Антальяспор
0:3
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Гёзтепе
0:1
16' ГолАкбунар Халиль
24' Желтая карточкаСиник Догукан
0:2
36' ГолГюрлер Сердар
40' Желтая карточкаАнжело Диего
45' Желтая карточкаОзмерт Хакан
0:3
45' ГолАйдогду Сонер
61' Желтая карточкаАйдогду Сонер
85' Вторая желтая карточкаАнжело Диего
90' Желтая карточкаYalcin Kayan
25
Боффин
Рууд
20
Чико
Луис
88
Озмерт
Хакан
92
Шахешух
Атиф
13
Бету
Антониу
77
Murat
Paluli
55
Швехлен
Лео
41
Berkan
Emir2
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
92 Шахешух АтифПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алпсой ХарунЗащитник
-
89 Сари ВейселПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
-
94 Mikail Basar
-
12 Paul Mukairu
-
19 Ufuk Akyol
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
-
77 Murat PaluliЗащитник
- Защитник
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
-
41 Berkan Emir2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Eren BilenВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Кадах ДенизНападающий
-
-
-
15 Kerem Kesgin
-
30 Yalcin Kayan
-
Главный тренер: Ilhan Palut
Ход матча
16'
0:1
24'
36'
0:2
40'
45'
45'
0:3
61'
85'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор
Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +11 =3 -6Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай
Гёзтепе 2:1 Фатих Карагюмрюк Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Фенербахче Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:2 Алтынорду Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|2.
|Истанбул Башакшехир
|18
|10
|6
|2
|36 - 18
|36
|3.
|Трабзонспор
|18
|10
|5
|3
|41 - 19
|35
|4.
|Фенербахче
|18
|10
|4
|4
|36 - 21
|34
|5.
|Аланьяспор
|18
|9
|5
|4
|36 - 17
|32
|6.
|Бешикташ
|17
|9
|3
|5
|27 - 22
|30
|7.
|Галатасарай
|18
|8
|6
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Гёзтепе
|18
|7
|6
|5
|22 - 19
|27
|9.
|Малатьяспор
|18
|6
|6
|6
|33 - 26
|24
|10.
|Газишехир Газиантеп
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|11.
|Денизлиспор
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|12.
|Ризеспор
|17
|6
|2
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Генчлербирлиги
|17
|4
|6
|7
|28 - 32
|18
|14.
|Коньяспор
|18
|4
|6
|8
|16 - 24
|18
|15.
|Касымпаша
|18
|4
|3
|11
|26 - 40
|15
|16.
|Анкарагюджю
|18
|2
|6
|10
|15 - 35
|12
|17.
|Антальяспор
|18
|2
|6
|10
|14 - 36
|12
|18.
|Кайсериспор
|18
|2
|4
|12
|17 - 47
|10
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