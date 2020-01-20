Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
27' Желтая карточка
Сио Жованни
35' Желтая карточка
 37'
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
3
Абархоун
Мохамед
4
Montassar
Talbi
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
27
Диоманде
Исмаэль
10
Болдрин
Фернандо
20
Гармаш
Денис
18
Samuel
García2
21
Шкода
Милан
89
Нордфельдт
Кристоффер
2
Огюз
Ахмет
4
Бьярсмюр
Маттиас
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
8
Baiano
I
10
Сессеньон
Стефан
21
Кандеяш
Даниэл
11
Айте
Флойд
17
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
Ризеспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Сио Жованни
35'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор
Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Ризеспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига
Генчлербирлиги 2:3 Ризеспор Суперлига Генчлербирлиги 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 4:1 Ризеспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 18 12 4 2 37 - 17 40
2. Истанбул Башакшехир 18 10 6 2 36 - 18 36
3. Трабзонспор 18 10 5 3 41 - 19 35
4. Фенербахче 18 10 4 4 36 - 21 34
5. Аланьяспор 18 9 5 4 36 - 17 32
6. Бешикташ 18 9 3 6 28 - 24 30
7. Галатасарай 18 8 6 4 25 - 16 30
8. Гёзтепе 18 7 6 5 22 - 19 27
9. Малатьяспор 18 6 6 6 33 - 26 24
10. Газишехир Газиантеп 18 6 6 6 26 - 30 24
11. Денизлиспор 18 6 4 8 20 - 25 22
12. Ризеспор 0:0 18 6 3 9 17 - 27 21
13. Генчлербирлиги 0:0 18 4 7 7 28 - 32 19
14. Коньяспор 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Касымпаша 18 4 3 11 26 - 40 15
16. Анкарагюджю 18 2 6 10 15 - 35 12
17. Антальяспор 18 2 6 10 14 - 36 12
18. Кайсериспор 18 2 4 12 17 - 47 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Сио Жованни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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