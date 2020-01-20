Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Генчлербирлиги
27' Желтая карточкаСио Жованни
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
20
Гармаш
Денис
21
Шкода
Милан
15
Туре
Зарго
8
Baiano
I
11
Айте
Флойд
17
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Zafer Gorgen
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
-
8 Baiano IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
28 Диалло СадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Omer Tatlisu
-
-
32 Flavio1
-
23 Soner Dikmen
-
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
27'
35'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор
Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|18
|12
|4
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Истанбул Башакшехир
|18
|10
|6
|2
|36 - 18
|36
|3.
|Трабзонспор
|18
|10
|5
|3
|41 - 19
|35
|4.
|Фенербахче
|18
|10
|4
|4
|36 - 21
|34
|5.
|Аланьяспор
|18
|9
|5
|4
|36 - 17
|32
|6.
|Бешикташ
|18
|9
|3
|6
|28 - 24
|30
|7.
|Галатасарай
|18
|8
|6
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Гёзтепе
|18
|7
|6
|5
|22 - 19
|27
|9.
|Малатьяспор
|18
|6
|6
|6
|33 - 26
|24
|10.
|Газишехир Газиантеп
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|11.
|Денизлиспор
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|12.
|Ризеспор
|0:0
|18
|6
|3
|9
|17 - 27
|21
|13.
|Генчлербирлиги
|0:0
|18
|4
|7
|7
|28 - 32
|19
|14.
|Коньяспор
|18
|4
|6
|8
|16 - 24
|18
|15.
|Касымпаша
|18
|4
|3
|11
|26 - 40
|15
|16.
|Анкарагюджю
|18
|2
|6
|10
|15 - 35
|12
|17.
|Антальяспор
|18
|2
|6
|10
|14 - 36
|12
|18.
|Кайсериспор
|18
|2
|4
|12
|17 - 47
|10
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