Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
1:3
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
0:1
9' Гол
Ойконому Мариос
21' Желтая карточка
Враньеш Огнен
0:2
25' Гол
Албанис Христос
44' Желтая карточка
Fernando Joao
0:3
52' Гол
Клонаридис Виктор
63' Желтая карточка
Ойконому Евангелос
84' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
85' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
1:3
89' Гол
Гуаррочена Икер
90'+5
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
67
Диамантис
Апостолос
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
4
Бентаиба
Кадамуро
8
Муньис
Хуан
99
Konstantinos
Balogiannis
23
Fernando
Joao
10
Гуаррочена
Икер
1
Баркас
Василис
21
Враньеш
Огнен
4
Ойконому
Мариос
24
Сварнас
Эфстратиос
8
Andre
Simoes1
2
Бакакис
Михалис
5
Шимански
Дамиан
44
Anel
Sabanadzovic
3
Лопеш
Элдер
17
Клонаридис
Виктор
14
Албанис
Христос
Волос
4-3-3
АЕК
3-1-4-2

Ход матча

9'
0:1
Ойконому Мариос
(Лопеш Элдер)
21'
 
Враньеш Огнен
25'
0:2
Албанис Христос
25'
Ойконому Евангелос
Бентаиба Кадамуро
 
44'
Fernando Joao
 
46'
Joaquin Torres
Fernando Joao
 
52'
0:3
Клонаридис Виктор
(Лопеш Элдер)
62'
 
Milos Deletic
Клонаридис Виктор
63'
Ойконому Евангелос
 
64'
Ендришек Эрик
Franco Ferrari
 
79'
 
Ботос Яннис-Фивос
Шимански Дамиан
80'
 
Stavros Vasilantonopoulos
Враньеш Огнен
84'
 
Сварнас Эфстратиос
85'
Диамантис Апостолос
 
89'
Гуаррочена Икер
(Stergios Dimopoulos)
1:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос
ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ
АЕК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос
Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
АЕК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
АЕК 3:2 Волос Суперлига Волос 1:3 АЕК Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 42 - 8 50
2. ПАОК 19 14 4 1 41 - 18 46
3. АЕК 20 11 4 5 35 - 21 37
4. Панатинаикос 1:0 20 8 7 5 21 - 19 31
5. Ксанти 19 8 2 9 17 - 24 26
6. Арис Салоники 19 6 8 5 31 - 24 26
7. ОФИ 20 8 2 10 29 - 26 26
8. Атромитос 0:1 20 7 5 8 28 - 29 26
9. Лариса 20 6 6 8 24 - 29 24
10. Ламия 19 5 8 6 16 - 25 23
11. Волос 20 6 4 10 20 - 35 22
12. Астерас 19 5 3 11 25 - 30 18
13. Паниониос 19 3 3 13 14 - 35 12
14. Панаитоликос 20 1 7 12 14 - 34 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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