Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
1:3
Конец матча
Стадион: Пантессалико
АЕК
0:1
9' ГолОйконому Мариос
21' Желтая карточкаВраньеш Огнен
0:2
25' ГолАлбанис Христос
44' Желтая карточкаFernando Joao
0:3
52' ГолКлонаридис Виктор
63' Желтая карточкаОйконому Евангелос
84' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
85' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
1:3
89' ГолГуаррочена Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alberto Gallego
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
9'
0:1
21'
25'
0:2
44'
52'
0:3
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +6 =5 -9Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос
ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ
АЕК Последние 20 матчей: +11 =5 -4АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
АЕК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|42 - 8
|50
|2.
|ПАОК
|19
|14
|4
|1
|41 - 18
|46
|3.
|АЕК
|20
|11
|4
|5
|35 - 21
|37
|4.
|Панатинаикос
|1:0
|20
|8
|7
|5
|21 - 19
|31
|5.
|Ксанти
|19
|8
|2
|9
|17 - 24
|26
|6.
|Арис Салоники
|19
|6
|8
|5
|31 - 24
|26
|7.
|ОФИ
|20
|8
|2
|10
|29 - 26
|26
|8.
|Атромитос
|0:1
|20
|7
|5
|8
|28 - 29
|26
|9.
|Лариса
|20
|6
|6
|8
|24 - 29
|24
|10.
|Ламия
|19
|5
|8
|6
|16 - 25
|23
|11.
|Волос
|20
|6
|4
|10
|20 - 35
|22
|12.
|Астерас
|19
|5
|3
|11
|25 - 30
|18
|13.
|Паниониос
|19
|3
|3
|13
|14 - 35
|12
|14.
|Панаитоликос
|20
|1
|7
|12
|14 - 34
|10
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