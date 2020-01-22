Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
0:1
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
30' Желтая карточка
Juan Neira1
33' Желтая карточка
Цимикас Костас
0:1
45' Гол
Камара Мохамед III
64' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
67' Желтая карточка
Семеду Рубен
90' Вторая желтая карточка
Семеду Рубен
90'+3
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
21
Ваш
Рикарду
8
Juan
Neira1
26
Стаикос
Пасхалис
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
3
Семеду
Рубен
24
Ousseynou
Ba
21
Цимикас
Костас
5
Бухалакис
Андреас
4
Камара
Мохамед
III
8
Гильерме
дос
Сантос
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
28
Вальбуэна
Матьё
ОФИ
4-1-4-1
Олимпиакос
4-3-3

Ход матча

30'
Juan Neira1
 
33'
 
Цимикас Костас
45'
0:1
Камара Мохамед III
(Эль-Араби Юссеф)
64'
 
Элабделлауи Омар
67'
 
Семеду Рубен
69'
 
Ловера Максимилиано
Масурас Гиоргос
74'
Felipe Souza
Стаикос Пасхалис
 
76'
 
Судани Эль-Арби
Вальбуэна Матьё
86'
Vangelis Nikokyrakis
Ваш Рикарду
 
90'
 
Семеду Рубен

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 30
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК
ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 42 - 8 50
2. ПАОК 19 14 4 1 41 - 18 46
3. АЕК 20 11 4 5 35 - 21 37
4. Панатинаикос 1:0 20 8 7 5 21 - 19 31
5. Ксанти 19 8 2 9 17 - 24 26
6. Арис Салоники 19 6 8 5 31 - 24 26
7. ОФИ 20 8 2 10 29 - 26 26
8. Атромитос 0:1 20 7 5 8 28 - 29 26
9. Лариса 20 6 6 8 24 - 29 24
10. Ламия 19 5 8 6 16 - 25 23
11. Волос 20 6 4 10 20 - 35 22
12. Астерас 19 5 3 11 25 - 30 18
13. Паниониос 19 3 3 13 14 - 35 12
14. Панаитоликос 20 1 7 12 14 - 34 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Камара Мохамед III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Цимикас Костас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Хуан Анхел Неира получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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