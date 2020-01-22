Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
0:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Олимпиакос
30' Желтая карточкаJuan Neira1
33' Желтая карточкаЦимикас Костас
0:1
45' ГолКамара Мохамед III
64' Желтая карточкаЭлабделлауи Омар
67' Желтая карточкаСемеду Рубен
90' Вторая желтая карточкаСемеду Рубен
21
Ваш
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ousseynou BaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
30'
33'
45'
64'
67'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 30
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +7 =1 -12Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|42 - 8
|50
|2.
|ПАОК
|19
|14
|4
|1
|41 - 18
|46
|3.
|АЕК
|20
|11
|4
|5
|35 - 21
|37
|4.
|Панатинаикос
|1:0
|20
|8
|7
|5
|21 - 19
|31
|5.
|Ксанти
|19
|8
|2
|9
|17 - 24
|26
|6.
|Арис Салоники
|19
|6
|8
|5
|31 - 24
|26
|7.
|ОФИ
|20
|8
|2
|10
|29 - 26
|26
|8.
|Атромитос
|0:1
|20
|7
|5
|8
|28 - 29
|26
|9.
|Лариса
|20
|6
|6
|8
|24 - 29
|24
|10.
|Ламия
|19
|5
|8
|6
|16 - 25
|23
|11.
|Волос
|20
|6
|4
|10
|20 - 35
|22
|12.
|Астерас
|19
|5
|3
|11
|25 - 30
|18
|13.
|Паниониос
|19
|3
|3
|13
|14 - 35
|12
|14.
|Панаитоликос
|20
|1
|7
|12
|14 - 34
|10
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