Германия: Бундеслига 2019-2020
Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Шальке 04
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +14 =1 -5Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария
Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л Црвена Звезда 0:6 Бавария Фортуна 0:4 Бавария Бавария 4:0 Боруссия Д Бавария 2:0 Олимпиакос Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Бохум 1:2 Бавария Бавария 2:1 Унион Берлин Олимпиакос 2:3 Бавария Аугсбург 2:2 Бавария Бавария 1:2 Хоффенхайм Тоттенхэм 2:7 Бавария Падерборн 2:3 Бавария
Шальке 04 Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург
Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта
Последние игры между собой
Бавария: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Шальке 04: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|51 - 21
|40
|2.
|Бавария
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|50 - 22
|36
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|33 - 20
|35
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|46 - 27
|33
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 21
|33
|6.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 22
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 24
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|26 - 30
|27
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 21
|24
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 36
|23
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|29 - 30
|21
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|21 - 27
|20
|13.
|Кёльн
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 33
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 33
|19
|15.
|Майнц
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|26 - 41
|18
|16.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 41
|17
|17.
|Фортуна
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 37
|15
|18.
|Падерборн
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 40
|12
Бавария
94.6% (53)
Ничья
3.6% (2)
Шальке 04
1.8% (1)
3:1 Бавария
37.5% (21)
2:0 Бавария
19.6% (11)
2:1 Бавария
19.6% (11)
1:0 Бавария
5.4% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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