Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Бавария
 
Позже

Стадион:
Шальке 04

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария
Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л Црвена Звезда 0:6 Бавария Фортуна 0:4 Бавария Бавария 4:0 Боруссия Д Бавария 2:0 Олимпиакос Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Бохум 1:2 Бавария Бавария 2:1 Унион Берлин Олимпиакос 2:3 Бавария Аугсбург 2:2 Бавария Бавария 1:2 Хоффенхайм Тоттенхэм 2:7 Бавария Падерборн 2:3 Бавария
Шальке 04 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург
Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта

Последние игры между собой

Бавария: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Шальке 04: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 18 12 4 2 51 - 21 40
2. Бавария Заявка 18 11 3 4 50 - 22 36
3. Боруссия М Заявка 18 11 2 5 33 - 20 35
4. Боруссия Д Заявка 18 9 6 3 46 - 27 33
5. Шальке 04 Заявка 18 9 6 3 31 - 21 33
6. Байер Л Заявка 18 9 4 5 27 - 22 31
7. Фрайбург Заявка 18 8 5 5 29 - 24 29
8. Хоффенхайм Заявка 18 8 3 7 26 - 30 27
9. Вольфсбург Заявка 18 6 6 6 19 - 21 24
10. Аугсбург Заявка 18 6 5 7 31 - 36 23
11. Айнтрахт Фр Заявка 18 6 3 9 29 - 30 21
12. Унион Берлин Заявка 18 6 2 10 21 - 27 20
13. Кёльн Заявка 18 6 2 10 22 - 33 20
14. Герта Заявка 18 5 4 9 22 - 33 19
15. Майнц Заявка 18 6 0 12 26 - 41 18
16. Вердер Заявка 18 4 5 9 24 - 41 17
17. Фортуна Заявка 18 4 3 11 18 - 37 15
18. Падерборн Заявка 18 3 3 12 21 - 40 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Шальке 04

    До начала игры, которая состоится 25.01.2020, осталось 2 дня 18 часов 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04
    Бавария
    94.6% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Шальке 04
    1.8% (1)
    3:1 Бавария
    37.5% (21)
    2:0 Бавария
    19.6% (11)
    2:1 Бавария
    19.6% (11)
    1:0 Бавария
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...