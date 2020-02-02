Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕЛ Лимаcсол
0:0
Первый тайм: 26'
Аполлон
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 1:2 Неа Саламина Алки Ороклинис 1:5 АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис
Аполлон Последние 20 матчей: +13 =2 -5АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Аполлон: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|17
|12
|3
|2
|37 - 10
|39
|2.
|Омония
|18
|11
|5
|2
|26 - 10
|38
|3.
|Аполлон
|0:0
|17
|10
|3
|4
|29 - 16
|33
|4.
|АПОЭЛ
|16
|9
|4
|3
|29 - 10
|31
|5.
|АЕК Ларнака
|17
|6
|7
|4
|31 - 23
|25
|6.
|Неа Саламина
|17
|7
|3
|7
|21 - 27
|24
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|18
|6
|6
|6
|19 - 21
|24
|8.
|Пафос
|17
|4
|5
|8
|14 - 23
|17
|9.
|Олимпиакос Никосия
|18
|3
|8
|7
|23 - 29
|17
|10.
|Этникос Ахна
|18
|3
|5
|10
|21 - 38
|14
|11.
|Эносис
|17
|2
|6
|9
|21 - 37
|12
|12.
|Докса Катокопия
|18
|1
|5
|12
|10 - 37
|8
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