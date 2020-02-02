Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕЛ Лимаcсол
0:0
Первый тайм: 26'
Аполлон
0' 26'

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7
АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 1:2 Неа Саламина Алки Ороклинис 1:5 АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис
Аполлон Последние 20 матчей: +13 =2 -5
АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Аполлон: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок
АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 17 12 3 2 37 - 10 39
2. Омония 18 11 5 2 26 - 10 38
3. Аполлон 0:0 17 10 3 4 29 - 16 33
4. АПОЭЛ 16 9 4 3 29 - 10 31
5. АЕК Ларнака 17 6 7 4 31 - 23 25
6. Неа Саламина 17 7 3 7 21 - 27 24
7. АЕЛ Лимаcсол 0:0 18 6 6 6 19 - 21 24
8. Пафос 17 4 5 8 14 - 23 17
9. Олимпиакос Никосия 18 3 8 7 23 - 29 17
10. Этникос Ахна 18 3 5 10 21 - 38 14
11. Эносис 17 2 6 9 21 - 37 12
12. Докса Катокопия 18 1 5 12 10 - 37 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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