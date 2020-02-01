Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Анортосис
0:0
Первый тайм: 41'
Докса Катокопия
0' 41'

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Анортосис 1:0 АПОЭЛ
Пафос 0:3 Анортосис Анортосис 5:1 Эносис Аполлон 2:0 Анортосис Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия
Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Докса Катокопия 0:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 0:1 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Международные матчи (клубы)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 0:0 17 11 4 2 34 - 10 37
2. Омония 17 10 5 2 24 - 10 35
3. Аполлон 16 10 2 4 29 - 16 32
4. АПОЭЛ 16 9 4 3 29 - 10 31
5. АЕК Ларнака 17 6 7 4 31 - 23 25
6. Неа Саламина 17 7 3 7 21 - 27 24
7. АЕЛ Лимаcсол 17 6 5 6 19 - 21 23
8. Пафос 1:0 17 4 5 8 12 - 23 17
9. Олимпиакос Никосия 17 3 8 6 23 - 27 17
10. Этникос Ахна 0:1 18 3 5 10 21 - 36 14
11. Эносис 17 2 6 9 21 - 37 12
12. Докса Катокопия 0:0 18 1 6 11 10 - 34 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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