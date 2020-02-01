Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Анортосис
0:0
Первый тайм: 41'
Докса Катокопия
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +12 =4 -4Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Анортосис 1:0 АПОЭЛ
Пафос 0:3 Анортосис Анортосис 5:1 Эносис Аполлон 2:0 Анортосис Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +3 =6 -11Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 0:2 Докса Катокопия
Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Докса Катокопия 0:1 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Международные матчи (клубы)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|0:0
|17
|11
|4
|2
|34 - 10
|37
|2.
|Омония
|17
|10
|5
|2
|24 - 10
|35
|3.
|Аполлон
|16
|10
|2
|4
|29 - 16
|32
|4.
|АПОЭЛ
|16
|9
|4
|3
|29 - 10
|31
|5.
|АЕК Ларнака
|17
|6
|7
|4
|31 - 23
|25
|6.
|Неа Саламина
|17
|7
|3
|7
|21 - 27
|24
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|8.
|Пафос
|1:0
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|9.
|Олимпиакос Никосия
|17
|3
|8
|6
|23 - 27
|17
|10.
|Этникос Ахна
|0:1
|18
|3
|5
|10
|21 - 36
|14
|11.
|Эносис
|17
|2
|6
|9
|21 - 37
|12
|12.
|Докса Катокопия
|0:0
|18
|1
|6
|11
|10 - 34
|9
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