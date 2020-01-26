Греция: Суперлига 2019-2020

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Ксанти
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
ОФИ
0'
25' Желтая карточка
Касадо Хорхе
0:1
27' Пенальти
Juan Neira1
28'
1
Абад
Карлос
5
Dimos
Baxevanidis
22
Касадо
Хорхе
31
Christos
Lisgaras
25
Leandro
Sosa
I
9
Ковачевич
Александар
28
Mehdi
Terki
10
Джуричкович
Петар
12
Эдуардо
Тейшейра
3
Баррьентос
Жан
87
Matias
Castro
II
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Juan
Neira1
29
Miguel
Mellado
26
Стаикос
Пасхалис
21
Ваш
Рикарду
20
Joao
Figueiredo
19
Kosmas
Tsilianidis
Ксанти
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

Ход матча

25'
Касадо Хорхе
 
27'
0:1
Juan Neira1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти
Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос
ОФИ Последние 20 матчей: +7 =1 -12
ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ
ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ОФИ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ОФИ 2:0 Ксанти Суперлига ОФИ 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Ксанти Кубок
Ксанти 1:0 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Кубок ОФИ 1:1 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Ксанти Кубок Греции ОФИ 3:2 Ксанти Суперлига Ксанти 2:1 ОФИ Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Ксанти Суперлига ОФИ 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 ОФИ Суперлига Ксанти 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Ксанти Суперлига ОФИ 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 42 - 8 50
2. ПАОК 20 15 4 1 42 - 18 49
3. АЕК 20 11 4 5 35 - 21 37
4. Панатинаикос 21 9 7 5 25 - 19 34
5. Арис Салоники 20 7 8 5 32 - 24 29
6. ОФИ 0:0 21 8 3 10 29 - 26 27
7. Ксанти 0:0 21 8 3 10 17 - 25 27
8. Атромитос 0:0 21 7 6 8 28 - 31 27
9. Лариса 21 6 6 9 24 - 31 24
10. Ламия 20 5 8 7 16 - 26 23
11. Волос 20 6 4 10 20 - 35 22
12. Астерас 20 6 3 11 27 - 30 21
13. Паниониос 0:0 21 3 4 14 14 - 37 13
14. Панаитоликос 20 1 7 12 14 - 34 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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