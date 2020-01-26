Греция: Суперлига 2019-2020
Ксанти
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Xanthi FC Arena
ОФИ
25' Желтая карточкаКасадо Хорхе
0:1
27' ПенальтиJuan Neira1
22
Касадо
Хорхе
28
Mehdi
Terki
21
Ваш
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Касадо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
98 Felipe Souza
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
25'
27'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: +6 =2 -12Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти
Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос
ОФИ Последние 20 матчей: +7 =1 -12ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ОФИ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ксанти 1:0 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Кубок ОФИ 1:1 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Ксанти Кубок Греции ОФИ 3:2 Ксанти Суперлига Ксанти 2:1 ОФИ Суперлига Ксанти 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Ксанти Суперлига ОФИ 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 ОФИ Суперлига Ксанти 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Ксанти Суперлига ОФИ 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 ОФИ Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|42 - 8
|50
|2.
|ПАОК
|20
|15
|4
|1
|42 - 18
|49
|3.
|АЕК
|20
|11
|4
|5
|35 - 21
|37
|4.
|Панатинаикос
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|5.
|Арис Салоники
|20
|7
|8
|5
|32 - 24
|29
|6.
|ОФИ
|0:0
|21
|8
|3
|10
|29 - 26
|27
|7.
|Ксанти
|0:0
|21
|8
|3
|10
|17 - 25
|27
|8.
|Атромитос
|0:0
|21
|7
|6
|8
|28 - 31
|27
|9.
|Лариса
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|10.
|Ламия
|20
|5
|8
|7
|16 - 26
|23
|11.
|Волос
|20
|6
|4
|10
|20 - 35
|22
|12.
|Астерас
|20
|6
|3
|11
|27 - 30
|21
|13.
|Паниониос
|0:0
|21
|3
|4
|14
|14 - 37
|13
|14.
|Панаитоликос
|20
|1
|7
|12
|14 - 34
|10
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