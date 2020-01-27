Греция: Суперлига 2019-2020
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alberto Gallego
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК
Волос Последние 20 матчей: +5 =5 -10Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти
Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|15
|6
|0
|42 - 8
|51
|2.
|ПАОК
|0:0
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|3.
|АЕК
|21
|11
|5
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Панатинаикос
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|5.
|Арис Салоники
|21
|7
|8
|6
|32 - 26
|29
|6.
|ОФИ
|21
|8
|3
|10
|31 - 28
|27
|7.
|Ксанти
|21
|8
|3
|10
|19 - 27
|27
|8.
|Атромитос
|21
|7
|5
|9
|28 - 32
|26
|9.
|Лариса
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|10.
|Ламия
|20
|5
|8
|7
|16 - 26
|23
|11.
|Волос
|0:0
|21
|6
|5
|10
|20 - 35
|23
|12.
|Астерас
|20
|6
|3
|11
|27 - 30
|21
|13.
|Паниониос
|21
|4
|3
|14
|15 - 37
|15
|14.
|Панаитоликос
|21
|2
|7
|12
|16 - 34
|13
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