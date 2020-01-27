Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
0:0
Перерыв

Стадион:
Волос
0'
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
23
Яннулис
Димитрис
33
Douglas
Gomes
8
José
Maurisio1
18
Лимниос
Димитрис
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
9
Свидерски
Кароль
1
Athanasios
Garavelis
21
Ойконому
Евангелос
20
Цаусис
Мариос
6
Цоканис
Тасос
44
Sergio
Chica
8
Муньис
Хуан
33
Stergios
Dimopoulos
23
Fernando
Joao
9
Vasilios
Mantzis
10
Гуаррочена
Икер
2
Antonis
Dentakis
ПАОК
4-2-3-1
Волос
4-4-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК
ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК
Волос Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти
Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос 0:2 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 15 6 0 42 - 8 51
2. ПАОК 0:0 21 15 5 1 42 - 18 50
3. АЕК 21 11 5 5 35 - 21 38
4. Панатинаикос 21 9 7 5 25 - 19 34
5. Арис Салоники 21 7 8 6 32 - 26 29
6. ОФИ 21 8 3 10 31 - 28 27
7. Ксанти 21 8 3 10 19 - 27 27
8. Атромитос 21 7 5 9 28 - 32 26
9. Лариса 21 6 6 9 24 - 31 24
10. Ламия 20 5 8 7 16 - 26 23
11. Волос 0:0 21 6 5 10 20 - 35 23
12. Астерас 20 6 3 11 27 - 30 21
13. Паниониос 21 4 3 14 15 - 37 15
14. Панаитоликос 21 2 7 12 16 - 34 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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