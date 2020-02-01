Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Олимпиакос Никосия
0:2
Перерыв
Омония
0'
0:1
21' Гол
Дербишир Мэтт
0:2
43' Гол
Дербишир Мэтт

Ход матча

21'
0:1
Дербишир Мэтт
43'
0:2
Дербишир Мэтт

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия
Омония Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Омония 1:0 Анортосис Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос
Аполлон 2:1 Омония Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:4 Омония Первый дивизион
Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 5:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 17 12 3 2 37 - 10 39
2. Омония 2:0 18 11 5 2 26 - 10 38
3. Аполлон 16 10 2 4 29 - 16 32
4. АПОЭЛ 16 9 4 3 29 - 10 31
5. АЕК Ларнака 17 6 7 4 31 - 23 25
6. Неа Саламина 17 7 3 7 21 - 27 24
7. АЕЛ Лимаcсол 17 6 5 6 19 - 21 23
8. Пафос 17 4 5 8 14 - 23 17
9. Олимпиакос Никосия 0:2 18 3 8 7 23 - 29 17
10. Этникос Ахна 18 3 5 10 21 - 38 14
11. Эносис 17 2 6 9 21 - 37 12
12. Докса Катокопия 18 1 5 12 10 - 37 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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