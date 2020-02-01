Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Олимпиакос Никосия
0:2
Перерыв
Омония
0:1
21' ГолДербишир Мэтт
0:2
43' ГолДербишир Мэтт
Ход матча
21'
0:1
43'
0:2
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +4 =9 -7Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон
АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия
Омония Последние 20 матчей: +12 =5 -3Омония 1:0 Анортосис Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос
Аполлон 2:1 Омония Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 5:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|17
|12
|3
|2
|37 - 10
|39
|2.
|Омония
|2:0
|18
|11
|5
|2
|26 - 10
|38
|3.
|Аполлон
|16
|10
|2
|4
|29 - 16
|32
|4.
|АПОЭЛ
|16
|9
|4
|3
|29 - 10
|31
|5.
|АЕК Ларнака
|17
|6
|7
|4
|31 - 23
|25
|6.
|Неа Саламина
|17
|7
|3
|7
|21 - 27
|24
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|8.
|Пафос
|17
|4
|5
|8
|14 - 23
|17
|9.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|18
|3
|8
|7
|23 - 29
|17
|10.
|Этникос Ахна
|18
|3
|5
|10
|21 - 38
|14
|11.
|Эносис
|17
|2
|6
|9
|21 - 37
|12
|12.
|Докса Катокопия
|18
|1
|5
|12
|10 - 37
|8
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