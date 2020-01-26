Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Янг Бойз
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Базель
0'
13' Желтая карточка
Адеми Кемаль
37' Желтая карточка
Эбишер Мишель
1:0
39' Гол
Нсаме Жан-Пьер
57'
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
5
Зесигер
Седрик
28
Лустенбергер
Фабиан
29
Лотомба
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
17
Ассале
Рожер
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
36
Бергстрём
Эмиль
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
7
Дзуффи
Лука
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
19
Пюлюлю
Афимико
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
Янг Бойз
4-3-3
Базель
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Адеми Кемаль
37'
Эбишер Мишель
 
39'
Нсаме Жан-Пьер
(Янко Саиди)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз
Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт
Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Базель: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига
Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 19 12 5 2 40 - 24 41
2. Базель 0:1 19 11 3 5 41 - 18 36
3. Санкт-Галлен 0:1 19 11 2 6 42 - 26 35
4. Цюрих 19 9 3 7 25 - 35 30
5. Серветт 19 8 6 5 30 - 19 30
6. Лугано 1:0 19 6 7 6 20 - 19 25
7. Люцерн 19 6 3 10 20 - 29 21
8. Сьон 0:2 19 5 4 10 25 - 38 19
9. Нёвшатель Ксамакс 19 2 8 9 21 - 34 14
10. Тун 2:0 19 3 3 13 18 - 40 12
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Адеми Кемаль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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