Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Стад де Суиз
Базель
13' Желтая карточкаАдеми Кемаль
37' Желтая карточкаЭбишер Мишель
1:0
39' ГолНсаме Жан-Пьер
23
Янко
Саиди
17
Ассале
Рожер
13
Нгамале
Муми
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
41 Tician Tushi
-
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
13'
37'
39'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =4 -5Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз
Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт
Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Базель: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|19
|12
|5
|2
|40 - 24
|41
|2.
|Базель
|0:1
|19
|11
|3
|5
|41 - 18
|36
|3.
|Санкт-Галлен
|0:1
|19
|11
|2
|6
|42 - 26
|35
|4.
|Цюрих
|19
|9
|3
|7
|25 - 35
|30
|5.
|Серветт
|19
|8
|6
|5
|30 - 19
|30
|6.
|Лугано
|1:0
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|7.
|Люцерн
|19
|6
|3
|10
|20 - 29
|21
|8.
|Сьон
|0:2
|19
|5
|4
|10
|25 - 38
|19
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|19
|2
|8
|9
|21 - 34
|14
|10.
|Тун
|2:0
|19
|3
|3
|13
|18 - 40
|12
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