Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Тун
2:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Сьон
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
10
Стильхарт
Базиль
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
11
Тосетти
Маттео
7
Кастроман
Мигель
16
Бертоне
Леонардо
28
Хаслер
Николас
37
Саланович
Деннис
13
Рапп
Симоне
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
68
Руиз
Жан
5
Бамер
Жан
45
Фаччинетти
Микаэль
7
Касами
Пайтим
14
Гргич
Анто
36
Куасси
Ксавье
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
31
Patrick3
Тун
4-5-1
Сьон
4-4-1-1

Ход матча

3'
Кастроман Мигель
(Бертоне Леонардо)
1:0
4'
Тосетти Маттео
(Рапп Симоне)
2:0
46'
 
Думбия Сейду
Бамер Жан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун
Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун
Сьон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон

Последние игры между собой

Тун: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Сьон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Сьон Суперлига
Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 19 12 5 2 40 - 24 41
2. Базель 0:1 19 11 3 5 41 - 18 36
3. Санкт-Галлен 0:1 19 11 2 6 42 - 26 35
4. Цюрих 19 9 3 7 25 - 35 30
5. Серветт 19 8 6 5 30 - 19 30
6. Лугано 1:0 19 6 7 6 20 - 19 25
7. Люцерн 19 6 3 10 20 - 29 21
8. Сьон 0:2 19 5 4 10 25 - 38 19
9. Нёвшатель Ксамакс 19 2 8 9 21 - 34 14
10. Тун 2:0 19 3 3 13 18 - 40 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Тосетти Маттео бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кастроман Мигель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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