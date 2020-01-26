Швейцария: Суперлига 2019-2020
1:0
3' ГолКастроман Мигель
2:0
4' ГолТосетти Маттео
20
Каблан
Крис
13
Рапп
Симоне
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
31
Patrick3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Защитник
-
29 Хефти НиасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сале ЧиадеНападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
31 Patrick3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
-
-
Главный тренер: Christian Zermatten
Ход матча
3'
4'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +6 =1 -13Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун
Сьон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Тун: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Сьон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|19
|12
|5
|2
|40 - 24
|41
|2.
|Базель
|0:1
|19
|11
|3
|5
|41 - 18
|36
|3.
|Санкт-Галлен
|0:1
|19
|11
|2
|6
|42 - 26
|35
|4.
|Цюрих
|19
|9
|3
|7
|25 - 35
|30
|5.
|Серветт
|19
|8
|6
|5
|30 - 19
|30
|6.
|Лугано
|1:0
|19
|6
|7
|6
|20 - 19
|25
|7.
|Люцерн
|19
|6
|3
|10
|20 - 29
|21
|8.
|Сьон
|0:2
|19
|5
|4
|10
|25 - 38
|19
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|19
|2
|8
|9
|21 - 34
|14
|10.
|Тун
|2:0
|19
|3
|3
|13
|18 - 40
|12
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