Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Серветт
0'
0:1
1' Гол
Koro Kone
5' Желтая карточка
Юнг-Бин Парк
20' Желтая карточка
Ди Сере
43'
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
55
Джурич
Игорь
27
Джемайли
Арбенит
23
Mike
Gomes
7
Thibault
Corbaz
26
Ди
Сере
8
Samir
Ramizi
3
Janick
Kamber
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
9
Стеванович
Мирослав
20
Varol
Tasar
16
Юнг-Бин
Парк
18
Koro
Kone
Нёвшатель Ксамакс
3-5-2
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Koro Kone
5'
 
Юнг-Бин Парк
20'
Ди Сере
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Серветт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк
Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
Серветт: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Серветт Челлендж Лига
Серветт 1:2 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Серветт Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Серветт 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Серветт Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 18 11 5 2 39 - 24 38
2. Базель 18 11 3 4 41 - 17 36
3. Санкт-Галлен 18 11 2 5 42 - 25 35
4. Цюрих 1:3 19 9 3 7 24 - 35 30
5. Серветт 1:0 19 8 6 5 29 - 18 30
6. Лугано 18 5 7 6 19 - 19 22
7. Люцерн 3:1 19 6 3 10 20 - 28 21
8. Сьон 18 5 4 9 25 - 36 19
9. Нёвшатель Ксамакс 0:1 19 2 8 9 20 - 33 14
10. Тун 18 2 3 13 16 - 40 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Ди Сере получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Юнг-Бин Парк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Коне Коро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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