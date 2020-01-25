Швейцария: Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Серветт
0:1
1' ГолKoro Kone
5' Желтая карточкаЮнг-Бин Парк
20' Желтая карточкаДи Сере
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
26
Ди
Сере
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
16
Юнг-Бин
Парк
18
Koro
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
91 Тафер ЯннисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
16 Юнг-Бин ПаркПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
1'
0:1
5'
20'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Серветт Последние 20 матчей: +10 =5 -5Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк
Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
Серветт: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Серветт 1:2 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Серветт Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Серветт 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Серветт Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|18
|11
|5
|2
|39 - 24
|38
|2.
|Базель
|18
|11
|3
|4
|41 - 17
|36
|3.
|Санкт-Галлен
|18
|11
|2
|5
|42 - 25
|35
|4.
|Цюрих
|1:3
|19
|9
|3
|7
|24 - 35
|30
|5.
|Серветт
|1:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|6.
|Лугано
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|7.
|Люцерн
|3:1
|19
|6
|3
|10
|20 - 28
|21
|8.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 36
|19
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|19
|2
|8
|9
|20 - 33
|14
|10.
|Тун
|18
|2
|3
|13
|16 - 40
|9
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