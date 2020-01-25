Франция: Лига 1 2019-2020

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Марсель
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Анже
0' 28'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
27
Лопес
Максим
9
Бенедетто
Дарио
7
Радоньич
Неманья
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
15
Капелле
Пьеррик
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
28
Эль-Мелали
Фарид
7
Алиуи
Рашид
Марсель
4-3-3
Анже
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним
Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже
Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон

Последние игры между собой

Марсель: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Анже 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1
Марсель 1:1 Анже Лига 1 Марсель 3:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Анже Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель 0:0 Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Монпелье Заявка 20 8 6 6 28 - 20 30
7. Анже 0:0 Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
8. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
9. Монако Заявка 20 8 5 7 35 - 33 29
10. Реймс Заявка 20 7 8 5 17 - 13 29
11. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
12. Страсбург Заявка 20 8 3 9 23 - 25 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 20 7 4 9 22 - 31 25
15. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 26 25
16. Дижон Заявка 20 5 6 9 15 - 22 21
17. Метц Заявка 20 4 8 8 18 - 28 20
18. Амьен Заявка 20 4 6 10 23 - 39 18
19. Ним Заявка 20 3 6 11 15 - 33 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Анже
Марсель
95.9% (139)
Ничья
3.4% (5)
Анже
0.7% (1)
2:1 Марсель
40% (58)
2:0 Марсель
28.3% (41)
1:0 Марсель
16.6% (24)
3:1 Марсель
6.2% (9)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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