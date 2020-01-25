Франция: Лига 1 2019-2020
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
36 Аке МарлиНападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +13 =4 -3Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже
Последние игры между собой
Марсель: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|28 - 20
|30
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|8.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|9.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|35 - 33
|29
|10.
|Реймс
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 13
|29
|11.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|23 - 25
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|15.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 26
|25
|16.
|Дижон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 22
|21
|17.
|Метц
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|18 - 28
|20
|18.
|Амьен
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|23 - 39
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|15 - 33
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Марсель
95.9% (139)
Ничья
3.4% (5)
Анже
0.7% (1)
2:1 Марсель
40% (58)
2:0 Марсель
28.3% (41)
1:0 Марсель
16.6% (24)
3:1 Марсель
6.2% (9)
1:1 Ничья
2.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...