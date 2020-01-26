Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Стад де ля Божуар
Бордо
12
Аппиа
Деннис
21
Крхин
Рене
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
28
Эмон
Рено
23
Бенито
Лорис
18
Хван
Ый-Чжо
28
Удин
Реми
25
Кватенг
Энок
26
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
21 Крхин РенеЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Kader Bamba
-
22 Bridge Ndilu
-
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +10 =1 -9Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Бордо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|21
|10
|3
|8
|19 - 18
|33
|5.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 21
|33
|6.
|Лион
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 19
|32
|7.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|8.
|Страсбург
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 26
|30
|9.
|Анже
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|10.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|11.
|Монако
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 36
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|17 - 14
|29
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|14.
|Брест
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|28 - 27
|28
|15.
|Бордо
|0:0 Заявка
|21
|7
|6
|8
|29 - 24
|27
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|17.
|Дижон
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 24
|21
|18.
|Амьен
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 41
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 35
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 47
|12
Нант
66% (93)
Ничья
21.3% (30)
Бордо
12.8% (18)
1:0 Нант
38.3% (54)
2:1 Нант
19.9% (28)
1:1 Ничья
17.7% (25)
1:2 Бордо
5.7% (8)
2:0 Нант
5.7% (8)
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