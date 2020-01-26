Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Нант
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Бордо
0' 8'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
21
Крхин
Рене
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
28
Эмон
Рено
1
Костил
Бенуа
3
Пабло
Кастро
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
18
Хван
Ый-Чжо
28
Удин
Реми
5
Отавио
Пассос
25
Кватенг
Энок
26
Башич
Тома
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
Нант
4-2-3-1
Бордо
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже
Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо
Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Бордо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Бордо 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1
Бордо 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Нант Лига 1 Бордо 3:4 Нант Кубок Нант 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Бордо 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Нант Лига 1 Нант 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
4. Нант 0:0 Заявка 21 10 3 8 19 - 18 33
5. Монпелье Заявка 21 9 6 6 30 - 21 33
6. Лион Заявка 21 9 5 7 34 - 19 32
7. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
8. Страсбург Заявка 21 9 3 9 26 - 26 30
9. Анже Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
10. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
11. Монако Заявка 21 8 5 8 36 - 36 29
12. Реймс Заявка 21 7 8 6 17 - 14 29
13. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
14. Брест Заявка 21 7 7 7 28 - 27 28
15. Бордо 0:0 Заявка 21 7 6 8 29 - 24 27
16. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
17. Дижон Заявка 21 5 6 10 16 - 24 21
18. Амьен Заявка 21 4 6 11 24 - 41 18
19. Ним Заявка 21 3 6 12 16 - 35 15
20. Тулуза Заявка 21 3 3 15 21 - 47 12
  • Первый тайм
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 8'
    Удин Реми пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Хван Ый-Чжо
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Де Превиль Николя из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 73%, Бордо: 27%.
  • 5'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Отавио Пассос наказан за толчок Имран Луза
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 2'
    Траоре Шарль из команды Нант плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 2'
    Нант пытается что-то создать.
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 0:0 Бордо
Нант
66% (93)
Ничья
21.3% (30)
Бордо
12.8% (18)
1:0 Нант
38.3% (54)
2:1 Нант
19.9% (28)
1:1 Ничья
17.7% (25)
1:2 Бордо
5.7% (8)
2:0 Нант
5.7% (8)
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