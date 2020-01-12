Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +12 =3 -5Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =0 -9Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург
Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|25 - 18
|36
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|28 - 20
|30
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|35 - 33
|29
|9.
|Анже
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|10.
|Реймс
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 13
|29
|11.
|Ницца
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 28
|28
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|23 - 25
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|15.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 26
|25
|16.
|Дижон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 22
|21
|17.
|Метц
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|18 - 28
|20
|18.
|Амьен
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|23 - 39
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|15 - 33
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Монако
96.4% (54)
Ничья
3.6% (2)
Страсбург
0% (0)
2:1 Монако
50% (28)
2:0 Монако
17.9% (10)
1:0 Монако
14.3% (8)
3:0 Монако
3.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...