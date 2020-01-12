Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Страсбург

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс
Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург
Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Страсбург 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:5 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Монако Лига 1 Страсбург 1:3 Монако Лига 1
Монако 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:2 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 20 11 3 6 25 - 18 36
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Монпелье Заявка 20 8 6 6 28 - 20 30
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Монако Заявка 20 8 5 7 35 - 33 29
9. Анже Заявка 20 8 5 7 23 - 25 29
10. Реймс Заявка 20 7 8 5 17 - 13 29
11. Ницца Заявка 20 8 4 8 29 - 28 28
12. Страсбург Заявка 20 8 3 9 23 - 25 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 20 7 4 9 22 - 31 25
15. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 26 25
16. Дижон Заявка 20 5 6 9 15 - 22 21
17. Метц Заявка 20 4 8 8 18 - 28 20
18. Амьен Заявка 20 4 6 10 23 - 39 18
19. Ним Заявка 20 3 6 11 15 - 33 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Страсбург

    До начала игры, которая состоится 25.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монако - Страсбург
    Монако
    96.4% (54)
    Ничья
    3.6% (2)
    Страсбург
    0% (0)
    2:1 Монако
    50% (28)
    2:0 Монако
    17.9% (10)
    1:0 Монако
    14.3% (8)
    3:0 Монако
    3.6% (2)
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