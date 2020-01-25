Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
0:1
16' ГолБонгонда Тео
23' Желтая карточкаБонгонда Тео
24
Кумс
Свен
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
27
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
Ход матча
16'
0:1
23'
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге
Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент
Генк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Зульте-Варегем 0:3 Генк Ференцварош 1:2 Генк Кёльн 1:1 Генк Генк 2:1 Эйпен
Андерлехт 2:0 Генк Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гент 1:5 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Лига Европы Гент 2:5 Генк Лига Европы Генк 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Про Генк 1:2 Гент Лига Про Генк 0:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле Генк 1:2 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|16
|4
|1
|48 - 9
|52
|2.
|Ройал Антверпен
|22
|12
|6
|4
|41 - 26
|42
|3.
|Гент
|0:1
|23
|12
|6
|5
|43 - 25
|42
|4.
|Стандард
|23
|12
|5
|6
|42 - 26
|41
|5.
|Шарлеруа
|21
|11
|7
|3
|37 - 18
|40
|6.
|Генк
|1:0
|23
|11
|4
|8
|36 - 30
|37
|7.
|Мехелен
|22
|10
|4
|8
|33 - 35
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|22
|9
|4
|9
|31 - 31
|31
|9.
|Сент-Трюйден
|1:0
|23
|8
|5
|10
|25 - 38
|29
|10.
|Андерлехт
|22
|6
|9
|7
|25 - 24
|27
|11.
|Мускрон-Перювельз
|0:1
|23
|6
|9
|8
|30 - 32
|27
|12.
|Эйпен
|1:0
|23
|6
|5
|12
|19 - 35
|23
|13.
|Кортрейк
|22
|6
|4
|12
|28 - 36
|22
|14.
|Васланд-Беверен
|0:1
|23
|5
|5
|13
|19 - 43
|20
|15.
|Остенде
|23
|5
|3
|15
|23 - 44
|18
|16.
|Серкль Брюгге
|22
|3
|2
|17
|19 - 47
|11
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