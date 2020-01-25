Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Гент
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Генк
0'
0:1
16' Гол
Бонгонда Тео
23' Желтая карточка
Бонгонда Тео
29'
1
Камински
Томас
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
9
Безус
Роман
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
16
Дэвид
Джонатан
29
Депуатр
Лоран
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
6
Деваст
Себастьен
46
Куэста
Карлос
21
Уронен
Йере
7
Ито
Дзюнъя
25
Берге
Сандер
42
Торстведт
Кристиан
4
Воутерс
Дрис
27
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
Гент
4-3-1-2
Генк
4-5-1

Ход матча

16'
0:1
Бонгонда Тео
23'
 
Бонгонда Тео

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге
Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент
Генк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Зульте-Варегем 0:3 Генк Ференцварош 1:2 Генк Кёльн 1:1 Генк Генк 2:1 Эйпен
Андерлехт 2:0 Генк Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк 0:2 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Гент Первый дивизион А Генк 3:1 Гент Первый дивизион А
Гент 1:5 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Лига Европы Гент 2:5 Генк Лига Европы Генк 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Про Генк 1:2 Гент Лига Про Генк 0:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле Генк 1:2 Гент Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 21 16 4 1 48 - 9 52
2. Ройал Антверпен 22 12 6 4 41 - 26 42
3. Гент 0:1 23 12 6 5 43 - 25 42
4. Стандард 23 12 5 6 42 - 26 41
5. Шарлеруа 21 11 7 3 37 - 18 40
6. Генк 1:0 23 11 4 8 36 - 30 37
7. Мехелен 22 10 4 8 33 - 35 34
8. Зульте-Варегем 22 9 4 9 31 - 31 31
9. Сент-Трюйден 1:0 23 8 5 10 25 - 38 29
10. Андерлехт 22 6 9 7 25 - 24 27
11. Мускрон-Перювельз 0:1 23 6 9 8 30 - 32 27
12. Эйпен 1:0 23 6 5 12 19 - 35 23
13. Кортрейк 22 6 4 12 28 - 36 22
14. Васланд-Беверен 0:1 23 5 5 13 19 - 43 20
15. Остенде 23 5 3 15 23 - 44 18
16. Серкль Брюгге 22 3 2 17 19 - 47 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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