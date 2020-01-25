Франция: Лига 1 2019-2020

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Сент-Этьен
2:1
Перерыв

Стадион:
Ним
0'
1:0
5' Гол
Хазри Вахби
26' Желтая карточка
Онора Франк
2:0
34' Пенальти
Хазри Вахби
2:1
45' Гол
Ферхат Зинедин
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
32
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
13
Трауко
Мигель
29
Кабай
Йоан
25
Диуссе
Ассан
14
Онора
Франк
10
Хазри
Вахби
18
Норден
Арно
31
Аби
Шарль
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
5
Ландре
Лоик
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
18
Валь
Тео
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
27
Денкей
Ауэке
Сент-Этьен
4-2-3-1
Ним
4-2-3-1

Ход матча

5'
Хазри Вахби
(Трауко Мигель)
1:0
26'
Онора Франк
 
34'
Хазри Вахби
2:0
45'
2:1
Ферхат Зинедин
(Денкей Ауэке)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен
Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион
Ним Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним
Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Ним 1:2 Сент-Этьен Кубок лиги Ним 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Ним Лига 1 Ним 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги
Ним 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ним Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Монпелье 0:0 Заявка 21 8 7 6 28 - 20 31
7. Страсбург 1:0 Заявка 21 9 3 9 24 - 25 30
8. Анже Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
9. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
10. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
11. Монако 0:1 Заявка 21 8 5 8 35 - 34 29
12. Реймс 0:1 Заявка 21 7 8 6 17 - 14 29
13. Сент-Этьен 2:1 Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
14. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
15. Брест 0:0 Заявка 21 6 8 7 26 - 26 26
16. Метц 1:0 Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
17. Дижон 0:0 Заявка 21 5 7 9 15 - 22 22
18. Амьен 0:0 Заявка 21 4 7 10 23 - 39 19
19. Ним 1:2 Заявка 21 3 6 12 16 - 35 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:1 Ним
Сент-Этьен
90.3% (131)
Ничья
9% (13)
Ним
0.7% (1)
1:0 Сент-Этьен
40.7% (59)
2:1 Сент-Этьен
28.3% (41)
2:0 Сент-Этьен
16.6% (24)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:0 Сент-Этьен
1.4% (2)
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