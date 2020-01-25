Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
2:1
Перерыв
Стадион: Жоффруа Гишар
Ним
1:0
5' ГолХазри Вахби
26' Желтая карточкаОнора Франк
2:0
34' ПенальтиХазри Вахби
2:1
45' ГолФерхат Зинедин
26
Дебюши
Матьё
32
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
29
Кабай
Йоан
25
Диуссе
Ассан
14
Онора
Франк
10
Хазри
Вахби
18
Норден
Арно
31
Аби
Шарль
18
Валь
Тео
8
До
Лука
22
Бенрау
Яссин
27
Денкей
Ауэке
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
32 Фофана УэслиЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
14 Онора ФранкПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
31 Аби ШарльНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
26'
34'
2:0
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен
Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион
Ним Последние 20 матчей: +4 =5 -11Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|28 - 20
|31
|7.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 25
|30
|8.
|Анже
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|9.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|10.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|11.
|Монако
|0:1 Заявка
|21
|8
|5
|8
|35 - 34
|29
|12.
|Реймс
|0:1 Заявка
|21
|7
|8
|6
|17 - 14
|29
|13.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|14.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|15.
|Брест
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 26
|26
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|15 - 22
|22
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|21
|4
|7
|10
|23 - 39
|19
|19.
|Ним
|1:2 Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 35
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Сент-Этьен
90.3% (131)
Ничья
9% (13)
Ним
0.7% (1)
1:0 Сент-Этьен
40.7% (59)
2:1 Сент-Этьен
28.3% (41)
2:0 Сент-Этьен
16.6% (24)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:0 Сент-Этьен
1.4% (2)
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