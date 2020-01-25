Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Команда Сент-Этьен играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Удар от ворот произведет Ним

45' Ним имеет хороший шанс забить.

45' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

43' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

41' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Ним имеет хороший шанс забить.

38' Удар от ворот произведет Ним

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Ним

37' Трауко Мигель не смог попасть в створ ударом издали

36' Хорошие скиллы дриблинга показывает Аби Шарль , обходя своих соперников

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' После проверки VAR судья не изменил решения - Сент-Этьен пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Аби Шарль разрезает оборону соперника отличным пасом

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Онора Франк получил желтую карточку от судьи

26' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

25' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

23' Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Ним

19' Как она упустила момент!?! Хазри Вахби имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

18' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хорошо играет на выходе Рюффье Стефан - мяч в ее руках

18' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Ним

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бенрау Яссин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Валь Тео наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ним

10' Хазри Вахби пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

10' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сент-Этьен будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!

3' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сент-Этьен начинает с центра поля