Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
0:1
Перерыв
Стадион: Стад Огюст Делон
Метц
0:1
3' ГолДиалло Хабиб
39' Желтая карточкаДумбия Мусса
32
Фокет
Томас
25
Думбия
Мусса
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Н'Диайе ДиаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
0:1
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург
Метц Последние 20 матчей: +3 =7 -10Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель
Последние игры между собой
Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|28 - 20
|31
|7.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 25
|30
|8.
|Анже
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|9.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|10.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|11.
|Монако
|0:1 Заявка
|21
|8
|5
|8
|35 - 34
|29
|12.
|Реймс
|0:1 Заявка
|21
|7
|8
|6
|17 - 14
|29
|13.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|14.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|15.
|Брест
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 26
|26
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|15 - 22
|22
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|21
|4
|7
|10
|23 - 39
|19
|19.
|Ним
|1:2 Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 35
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Реймс
80.7% (117)
Ничья
16.6% (24)
Метц
2.8% (4)
1:0 Реймс
44.1% (64)
2:1 Реймс
22.1% (32)
2:0 Реймс
11% (16)
1:1 Ничья
9% (13)
0:0 Ничья
5.5% (8)
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