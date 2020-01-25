Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
0:1
Перерыв

Стадион:
Метц
0'
0:1
3' Гол
Диалло Хабиб
39' Желтая карточка
Думбия Мусса
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Дисаси
Аксель
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
8
Кутеса
Дерек
20
Дингом
Тристан
25
Думбия
Мусса
9
Донис
Анастасиос
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
7
Ньяне
Ибраима
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
Реймс
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Диалло Хабиб
(Сентонз Фабьен)
39'
Думбия Мусса
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург
Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс
Метц Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель
Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Метц 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Метц Товарищеские матчи Реймс 0:0 Метц Лига 1 Метц 3:0 Реймс Лига 1
Реймс 3:0 Метц Лига 2 Метц 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:2 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Метц 2:1 Реймс Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Монпелье 0:0 Заявка 21 8 7 6 28 - 20 31
7. Страсбург 1:0 Заявка 21 9 3 9 24 - 25 30
8. Анже Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
9. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
10. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
11. Монако 0:1 Заявка 21 8 5 8 35 - 34 29
12. Реймс 0:1 Заявка 21 7 8 6 17 - 14 29
13. Сент-Этьен 2:1 Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
14. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
15. Брест 0:0 Заявка 21 6 8 7 26 - 26 26
16. Метц 1:0 Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
17. Дижон 0:0 Заявка 21 5 7 9 15 - 22 22
18. Амьен 0:0 Заявка 21 4 7 10 23 - 39 19
19. Ним 1:2 Заявка 21 3 6 12 16 - 35 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:1 Метц
Реймс
80.7% (117)
Ничья
16.6% (24)
Метц
2.8% (4)
1:0 Реймс
44.1% (64)
2:1 Реймс
22.1% (32)
2:0 Реймс
11% (16)
1:1 Ничья
9% (13)
0:0 Ничья
5.5% (8)
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