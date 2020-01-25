Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Нгетт Опа из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

41' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Думбия Мусса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

38' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

36' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Донис Анастасиос из команды Реймс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

33' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

30' Удар от ворот произведет Метц

30' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

23' Думбия Мусса из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

20' Донис Анастасиос из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Реймс

19' Пажо Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кутеса Дерек из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

13' Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

11' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Метц

7' Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали

5' Кутеса Дерек ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Метц начинает с центра поля