Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Ройал Антверпен
1:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
0:1
13' Гол
Бруно Джанни
1:1
32' Гол
Бута Аурелиу
42' Желтая карточка
Оберлин Димитри
47' Желтая карточка
Дешахт Оливье
62' Желтая карточка
Марк Дамьен
77'
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
3
Abdoulaye
Seck
II
22
Худт
Уэсли
2
Де
Лат
Ричи
16
Дефур
Стивен
25
Де
Сарт
Алексис
28
Manuel
Benson
11
Рафаэлов
Лиор
8
Родригеш
Иву
70
Мбокани
Дьёмерси
1
Sammy
Bossuyt
2
Де
Фаув
Дави
3
Бодри
Марвин
45
Дешахт
Оливье
4
Менса
Гидеон
5
Марк
Дамьен
38
Берахино
Сейдо
6
Abdoulaye
Sissako
19
Бруно
Джанни
27
Оберлин
Димитри
20
Бьёрдаль
Хенрик
Ройал Антверпен
4-2-3-1
Зульте-Варегем
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Бруно Джанни
(Abdoulaye Sissako)
32'
Бута Аурелиу
(Родригеш Иву)
1:1
42'
 
Оберлин Димитри
46'
Миёши Коджи
Рафаэлов Лиор
 
47'
 
Дешахт Оливье
55'
 
Ларин Кайл
Оберлин Димитри
62'
 
Марк Дамьен
74'
 
Уолш Сэнди
Менса Гидеон

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт
Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Генк ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем Брюгге 4:0 Зульте-Варегем
Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа Зульте-Варегем 5:1 Сент-Трюйден Гент 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Зульте-Варегем 2:0 Остенде Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Ройал Антверпен 3:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:4 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 22 16 5 1 50 - 11 53
2. Гент 23 13 6 4 47 - 25 45
3. Ройал Антверпен 1:1 23 12 7 4 42 - 27 43
4. Стандард 23 12 5 6 42 - 26 41
5. Шарлеруа 21 11 7 3 37 - 18 40
6. Мехелен 22 10 4 8 33 - 35 34
7. Генк 23 10 4 9 36 - 34 34
8. Зульте-Варегем 1:1 23 9 5 9 32 - 32 32
9. Андерлехт 23 7 9 7 27 - 25 30
10. Сент-Трюйден 23 8 5 10 27 - 39 29
11. Мускрон-Перювельз 23 6 9 8 31 - 34 27
12. Кортрейк 23 6 5 12 30 - 38 23
13. Эйпен 23 6 5 12 19 - 35 23
14. Васланд-Беверен 23 5 5 13 19 - 43 20
15. Остенде 23 5 3 15 23 - 44 18
16. Серкль Брюгге 23 3 2 18 20 - 49 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Оберлин Димитри получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бута Аурелиу бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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