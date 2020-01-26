Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
1:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Босуил
Зульте-Варегем
0:1
13' ГолБруно Джанни
1:1
32' ГолБута Аурелиу
42' Желтая карточкаОберлин Димитри
47' Желтая карточкаДешахт Оливье
62' Желтая карточкаМарк Дамьен
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
16
Дефур
Стивен
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
16 Дефур СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Баби АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Ласло Болони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бюрки МаркоЗащитник
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Visar Shala
-
44 Банзен Эйке
-
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
13'
32'
1:1
42'
47'
62'
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +11 =7 -2Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт
Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен Стандард 1:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +11 =2 -7Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Генк ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем Брюгге 4:0 Зульте-Варегем
Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа Зульте-Варегем 5:1 Сент-Трюйден Гент 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Зульте-Варегем 2:0 Остенде Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|22
|16
|5
|1
|50 - 11
|53
|2.
|Гент
|23
|13
|6
|4
|47 - 25
|45
|3.
|Ройал Антверпен
|1:1
|23
|12
|7
|4
|42 - 27
|43
|4.
|Стандард
|23
|12
|5
|6
|42 - 26
|41
|5.
|Шарлеруа
|21
|11
|7
|3
|37 - 18
|40
|6.
|Мехелен
|22
|10
|4
|8
|33 - 35
|34
|7.
|Генк
|23
|10
|4
|9
|36 - 34
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|1:1
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|9.
|Андерлехт
|23
|7
|9
|7
|27 - 25
|30
|10.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|5
|10
|27 - 39
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|23
|6
|9
|8
|31 - 34
|27
|12.
|Кортрейк
|23
|6
|5
|12
|30 - 38
|23
|13.
|Эйпен
|23
|6
|5
|12
|19 - 35
|23
|14.
|Васланд-Беверен
|23
|5
|5
|13
|19 - 43
|20
|15.
|Остенде
|23
|5
|3
|15
|23 - 44
|18
|16.
|Серкль Брюгге
|23
|3
|2
|18
|20 - 49
|11
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